<span style='text-decoration: underline;'>Oued Tlélat</span>:<br><span style='color:red;'>Relogement de plus de 300 familles des Planteurs</span>

Dans le cadre du programme de relogement des familles à travers la wilaya d’Oran, plus de 300 familles demeurant dans des bidonvilles à haï Es Sanaouber (Ras El Ain), ont bénéficié hier, de leurs nouveaux appartements dans le nouveau pôle d’habitation qui relève de la commune de Oued Tlélat.

Cette opération est la première tranche de logements, distribués d’un quota d’environ 2000 unités de type socio-locatif, qui seront dispatchés durant l’année 2017. Dans le même cadre, d’autres familles vont être relogées prochainement. Notons, que haï Es Sanaouber lui a été consacré, un programme de logements de plus de 11000 unités de types socio-locatifs. Le but de cette action est surtout, d’arriver à éradiquer le fléau de la bidonvilisation à travers la wilaya d’Oran et d’offrir aux familles concernées, des habitations descentes.

En marge de cette opération, les autorités locales ont procédé au niveau du pôle urbain d’Oued Tlélat, à l’inauguration du lycée chahid Danni Kébir Saïd et à la pose de la première pierre d’une mosquée devant s’étendre sur une superficie de 6.000 m².

Outre la grande salle de prière, elle abritera plusieurs commerces et une école coranique a-t-on expliqué.

Bekhaouda Samira