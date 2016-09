<span style='text-decoration: underline;'>Supervisée par le wali</span> :<br><span style='color:red;'>Remise de 229 clés de logements LPA aux bénéficiaires</span>

© OT – Adda









Le wali d’Oran monsieur Zaalane Abdelghani, a procédé ce dimanche à la remise des clés aux bénéficiaires des 229 logements de type LPA, implantés a haï El Yasmine (haï Sabah) dépendant de la commune de Sidi Chahmi en présence du président de l’APW monsieur Fathallah, du chef de sûreté de la wilaya d’Oran, du chef de daïra de Oued-Tlélat et du président de l’APC de Sidi Chahmi.

La cérémonie a eu lieu également en présence de tous les bénéficiaires et sur le site même des habitations, le wali a visité un logement avant de procéder symboliquement à des remises de clés sous les youyous et les applaudissements. 400 autres logements du même type seront réceptionnés à la fin de l’année en cours. Lors de cette cérémonie, le wali a annoncé la réception de plusieurs catégories de logement au titre de l’année 2016-2017, de 10 000 logements de type promotionnel aidé, de 4100 logements promotionnels publics et de 13000 logements de type location vente (AADL) et en dehors des 15000 logements programmés pour fin 2016, Oran semble battre le record de distribution de logements en Algérie.

