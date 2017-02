<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Remise de 46 arrêtés pour exploitation de locaux professionnels et commerciaux</span>

Comme il leur a prévu il y a dix jours lors de la semaine et d’informations et de sensibilisation sur l’entreprenariat féminin, le wali a présidé avant-hier dans l’après-midi, une cérémonie symbolique de remise d’arrêtés d’exploitation de locaux professionnels et commerciaux à quelque dix sept femmes et trois jeunes hommes, sur quarante six bénéficiaires.

La majorité de ces derniers sont des femmes, les autres bénéficiaires recevront leur arrêtés ces jours-ci. Il est à indiquer que lesdits locaux distribués, sont de 925 réalisés dans le cadre du programme du président de la République il y a une dizaine d’années, puis distribués et n’ont pas été exploités. Cependant, mille sept cent cinquante quatre autres (locaux) sont exploités dans les communes de la wilaya de Mostaganem. Ainsi, le wali a instruit les chefs de daïras à inspecter tous les locaux se trouvant dans leurs circonscriptions respectives et de lui adresser chaque semaine un état des locaux encore fermés ou ouverts. Selon le wali, d’ici la première quinzaine du mois prochain, la situation sera assainie, c’est-à-dire tous les locaux non exploités, seront attribués aux jeunes qui désirent ouvrir un commerce ou une activité professionnelle. A préciser que les quarante six locaux distribués avant-hier, abriteront des activités commerciales ou professionnelles (coiffure pour hommes-dames, tournage «mécanique», bureau d’étude, d’avocat, de géomètre, fabrication de pain traditionnel, gâteaux). Les intéressés (es), sont bénéficiaires de projets crédits de l’ANSEJ, CNAC et de l’ANGEM, et vont ouvrir les locaux dans l’ensemble des daïras.

Aussi, en ce qui concerne la zone d’activité communale (ZAC) de Mesra, le wali a instruit le chef de daïra de lui signaler par écrit les noms des bénéficiaires de terrains et qui n’ont pas encore réalisé une construction d’abri de leurs projets. La construction d’un mur de clôture est considérée nulle. Alors, le wali a déclaré que tout bénéficiaire signalé négativement, se verra enlever le terrain directement ou par voie de justice s’il possède l’acte de propriété. Les terrains enlevés, seront attribués aux jeunes des deux sexes, porteurs de projets.

Charef.N