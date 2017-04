<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Remise de clefs de 550 logements aux fonctionnaires de la Défense</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, Tahar Hachani, a présidé dans la matinée d’avant-hier, une cérémonie de remise de clefs de logements au profit des travailleurs du ministère de la Défense. C’est un ensemble de 550 bénéficiaires qui ont été donc invités à cette journée en présence des autorités locales, civiles et militaires. Les 550 bénéficiaires des logements sociaux participatifs (LSP), ont attendu plus d’une décennie. Ce sont des militaires en fonction et des retraités de l’armée. Le site choisi est celui de la rocade sud de Bel-Abbès.

M.Bekkar