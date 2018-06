<span style='text-decoration: underline;'>MASCARA </span>:<br><span style='color:red;'>Remise de décisions d’attribution d’aides à la construction rurale et de logements</span>

Le ministre du Travail, de l’Em ploi et de la sécurité sociale Mourad Zemali, a supervisé dimanche soir à Mascara, la remise de décisions d’attribution de plus de 1300 aides à la construction rurale, de décisions de pré-affectations et de 332 clés de logements.

«Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika m’a fait l’honneur, ce dimanche, de remettre les décisions d’attribution de 1377 aides à la construction rurale, réparties sur 14 communes, de 260 décisions de pré-affectation de logements LSL (Logement social locatif) dans la commune de l’Oued Taria, de 72 logements de type LPA (Logement promotionnel aidé) dans la commune de Mascara, et ce au titre de l’opération nationale de distribution de plus de 50.000 logements de différentes formules durant cette nuit, et qui est considérée comme la plus

grande opération depuis l’indépendance», a indiqué M. Mourad Zemali lors d’une cérémonie organisée par les services de la wilaya de Mascara à la salle omnisports Djebbar Mohamed dans la ville de Mascara, en présence des autorités de wilaya et des représentants des bénéficiaires. Le même interlocuteur a ajouté que la remise des décisions d’attribution de plus de 1300 aides à la construction rurale, en une seule nuit dans la wilaya de Mascara, reflète la grande importance qu’accorde l’Etat aux habitants des zones rurales, au titre de son plan global de développement des régions rurales et de la consolidation de l’activité agricole qui est considérée comme une alternative solide à la dépendance aux hydrocarbures et un meilleur domaine pour la création d’emplois et de la richesse».

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a salué la décision du président de la République dans le domaine de l’habitat et qui a permis depuis l’année 1999, la réalisation de 3.3 millions d’unités de logements de différentes formules et le lancement de la réalisation de 1.6 million autres qui seront fin prêtes à la distribution à l’horizon 2019. Les attributaires des différentes formules de logement se sont réjouis de la distribution des logements, à l’occasion de la célébration de Leilet El-Kadr (la nuit du destin), quelques jours avant l’Aïd El Fitr. Le wali de Mascara Mohamed Lebka a affirmé, pour sa part, que les opérations de remise des logements dans les différentes communes de la wilaya seront couronnées par la remise de clés de 4430 logements de différentes formules, avant la fin de l’année 2018