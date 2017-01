<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de commerce (CCIO)</span>:<br><span style='color:red;'>Remise de diplômes de formation</span>

Ce mardi a eu lieu au siège de la CCIO, une cérémonie de remise de diplôm0es d’études supérieurs spécialités (en managements, comptabilité et finance, audit et contrôle de gestion, diplôme de déclarant en douane, secrétariat bureautique et en langues française espagnole et anglaise. La cérémonie était présidée par le directeur de la CCIO monsieur Bounaâma, en présence des professeurs, messieurs Zemouli, Benamar et Madame Benselka et quelques parents des candidats. Après l’intervention de madame Addou responsable du département de la formation à la CCIO, c’était au tour du directeur monsieur Bounaâma, de prononcer quelques mots sur la formation et en félicitant les lauréats, tout en leur souhaitant du succès à l’avenir. Plus de 400 candidats suivent les cours de formation pour obtenir des diplômes qui leur ouvriront des portes pour leur avenir. La formation dure de 6 à 9 mois et une année suivant la spécialité choisie.

Adda.B