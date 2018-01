<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Remise des clés à 160 bénéficiaires à Froha et Hachem</span>

Des clés de 160 logements sociaux locatifs ont été remis, samedi, à leurs bénéficiaires dans les communes de Froha et de Hachem (wilaya de Mascara). Ainsi, les clés de 90 logements LPL à Froha et 70 autres à Hachem ont été remis, lors d’une cérémonie présidée par le wali de Mascara, Mohamed Lebka, qui a rassuré les citoyens de Froha n’ayant pas obtenu de logement qu’un autre quota de 100 LPL sera bientôt réceptionné et remis aux plus méritants.

Le directeur de l’Office de gestion et promotion immobilière (OPGI), Sabeur Mohamed a rappelé, en marge de la cérémonie, que ses services ont remis en 2017 les clés de 2.290 unités dont 1.800 logements sociaux et 490 logements promotionnels aidés (LPA) en attendant la réception d’un autre quota de logements destinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP) à Mascara au courant du premier trimestre de l’année en cours. Le même responsable a signalé la préparation d’une opération de remise des clés de 2.264 autres logements, dont certains sont en phase d’aménagement externe, avec des taux d’avancement de 60%.