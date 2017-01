<span style='text-decoration: underline;'>Nouveaux logements promotionnels aidés à Hai Es Sabah et à Gdyel</span>:<br><span style='color:red;'>Remise des clés aux bénéficiaires vers la fin février</span>

Dans le cadre du programme de construction de logements à travers les communes de la wilaya d’Oran, il sera remis vers la fin février, les clés aux bénéficiaires des logements qui relèvent de deux pôles soit une partie des 81 logements de type promotionnel aidé de haï Es Sabah ainsi que les 139 unités de logements du même type de Gdyel.

Au niveau des communes de Bethioua et d’El Mouhgan (Arzew), il y a de nouveaux programmes de construction de logements dont les entreprises de construction sont installées sur les chantiers, les travaux sont en cours et les projets seront livrés dans les délais exigés. Pour ce qui est notamment des opérations de relogements des familles défavorisées qui demeurent dans des habitations menacées ruines aux Planteurs, elles seront relogées prochainement dans leurs nouveaux appartements qui relèvent du programme des 2000 logements du type socio-locatif après des retouches de finitions concernant des travaux de revêtement (goudronnage) des chaussées et le reliage au réseau de l’éclairage public. Ces ouvrages ont été retardés suite aux mauvais temps et aux averses survenues ces derniers jours précise-t-on. Bekhaouda Samira