<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Remise des clés de 317 logements publics aidés et AADL</span>

Les clés de 317 logements publics aidés (LPA) et de Location-vente (AADL) ont été remis à leurs bénéficiaires dimanche à Oran, à l’occasion de la journée nationale du Moudjahid célébrée le 20 août.

La cérémonie symbolique de remise des clefs de 144 LPA à Belgaïd (Bir El Djir) et de 173 logements de type location-vente (AADL) à Es-Sénia a été présidée par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, dans une ambiance conviviale en présence du président d’APW d’Oran, du directeur général de l’OPGI, du directeur régional de l’AADL et du chef de daïra d’Es-Sénia. Selon les explications fournies par le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Saber, les 144 logements relèvent du programme quinquennal 2010-2014 (1.300 unités). Les 173 logements de type location-vente font partie du programme de 2.500 unités, a indiqué, pour sa part, le directeur régional de l’AADL, Abdelwahab Gadi. Le chef de l’exécutif de wilaya a procédé, à l’occasion de cet événement, à l’inauguration d’un nouveau siège de l’APC à Cheharia érigé en R+2, ainsi que de deux bureaux de poste à Aïn El Bia et Bethioua, baptisés respectivement aux noms du Chahid Benhalima et du Moudjahid Benmlouka Brahim, Les festivités célébrant les deux dates historiques (20 août 1955 et 20 août 1956), qui ont donné un tournant décisif dans l’histoire de la guerre de libération nationale aux plans interne et externe, ont été marquées par une cérémonie de recueillement à la place de Bethioua, à l’Est d’Oran, en présence des autorités civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire de la wilaya d’Oran.