Remise des clés de 40 logements à Hai Sabah

Remise des clés de 40 logements seulement sur les 81 prévus

Leur distribution était prévue au mois d’avril dernier, 40 des 81 logements de type promotionnel aidé (LPA), à Haï Es-Sabah. Ce n’est que jeudi dernier, qu’une cérémonie de remise des clefs des 40 logements a eu lieu au niveau de ce quartier dépendant de la commune de Sidi Chahmi, présidée par le wali Mr Mouloud Chérifi et des autorités locales. En effet, le projet a été confié à l’agence foncière qui auparavant avait procédé à la distribution de plusieurs quotas dont celui de 139 logements LPA à Gdyel. L’agence a bénéficié d’un programme global de 1.980 logements LPA dont deux tranches de 160 et 70 unités ont été déjà distribuées à Oued Tlélat. Un autre quota de 180 unités a été également réceptionné à Gdyel et 229 unités ont été distribuées à Haï Yasmine. En début d’année, 128 et 40 logements de type promotionnel aidé (LPA), situés respectivement à Boutlélis et Haï Es-Sabah, ont été également attribués à leurs propriétaires.

La deuxième tranche de ces 81 logements sera distribuée prochainement, une fois que les travaux de VRD et autres seront terminés.

Le wali accompagné des autorités locales, s’est rendu aux Arènes d’Oran situées au niveau du quartier Eckmuhl pour s’enquérir de la situation de cet édifice. A ce propos, le wali a donné des instructions strictes, afin d’étudier la réalité de la situation et de commencer la réhabilitation. Une réunion est prévue en ce sens, dans les prochains jours.

A.Yasmine