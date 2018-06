<span style='text-decoration: underline;'>Maroc</span>:<br><span style='color:red;'>Renard pointe une possible «énorme erreur d’arbitrage»</span>

Renard pointe une possible «énorme erreur d’arbitrage»

Le sélectionneur du Maroc Hervé Renard, passé tout près d’un exploit face à l’Espagne (2-2) au Mondial-2018, n’a pas «contesté» le but espagnol égalisateur validé par l’assistance vidéo (VAR) mais a pointé une possible «énorme erreur d’arbitrage» sur le corner à l’origine de l’action, lundi à Kaliningrad (Russie).

«La seule question que je voudrais poser, c’est que sur le 2e but égalisateur, le ballon est sorti d’un côté. Donc on attend le corner d’un côté, mais il est joué de l’autre. Est ce que c’est autorisé ? Sincèrement, je ne peux pas vous dire. Si cela ne l’est pas, c’est une énorme erreur d’arbitrage», a fustigé Renard, après la rencontre de la 3e journée du groupe B de la Coupe du monde. «Il n’y a pas hors-jeu sur le but (de Iago Aspas à la 90e minute) parce qu’on l’a revu à la vidéo. Il n’y a pas à contester cela. Simplement, est-ce qu’on a le droit de jouer un corner de l’autre côté où la balle est sortie, c’est la grande question. Je suis allé à la porte des arbitres (à la fin du match).