Par ces temps qui ont tourné le dos à l’abondance des produits automobiles, Renault, le partenaire historique de l’Algérie dans ce secteur, semble avoir égaré sur la route de l’austérité, sa prestance et sa communion avec la clientèle. Il suffit de vous projeter dans l’acquisition d’un véhicule pour découvrir l’horreur des dégâts. Le leader du marché dans notre pays, s’est presque taillé un costume de monopole, avec tous les ingrédients que ce statut engendre en terre africaine: absence de visibilité dans ses livraisons, non respect des engagements avec les acheteurs et surtout, le parcours du combattant imposé à ces derniers pour récupérer le fruit de leur rêve.

Un rêve ? Loin de là. Quand un concessionnaire labellisé du très prisé losange qui se fait pourtant royalement respecter à l’international, ne communique pas aux clients concernés sur un timing de livraison. Quand il vous laisse la désagréable sensation que vous l’importunez par vos fréquentes visites et questionnements. Quand il vous enjoint, le moment venu, d’aller chercher votre dû dans un parc totalement méconnu et perdu dans la banlieue agricole de Mostaganem. Quand il vous conseille de patienter parce que la perle rare doit faire sa toilette. Et qu’enfin, il vous achève parce qu’aussitôt sorti de ce décor rébarbatif, le véhicule tombe en panne sèche de carburant, alors là, vous vous sentez vraiment méprisés. Ballottés et rabaissés après un parcours de combattant payé trop cher, excessivement cher par rapport à l’attente de presque une année de prosélytisme. La fête d’une Renault neuve en Algérie dans l’ouest du pays en tous cas et fin 2016, est tronquée par l’exécrable management qualité de certains concessionnaires, hélas pour elle, dépositaires d’une marque prestigieuse, de ses produits grand public à ses amours avec la Formule 1, en passant par sa dimension mondiale en termes de communication. Je ne sais pas si tous ses représentants agréés interprètent la même triste et récurrente symphonie dans laquelle s’englue un agent de la place d’Oran, mais en tous les cas, ce mode opératoire qu’on n’imagine même pas sous d’autres cieux, est une insulte à l’enseigne mère.

Tout se passe comme si vous allez acheter un mouton. Le fameux parc maison n’est connu que de ceux qui ont vécu la désagréable expérience de le chercher. Aucune plaque de signalisation, pas l’ombre d’un panneau, même les riverains ignorent que cet espace clos 24 et isolé existe. Sollicités, des agents de la sûreté urbaine s’étonnaient de son existence dans la région. Autres désagréments après l’attente infinie des préalables inédits et uniques pour récupérer un produit neuf. Un véhicule qui n’est pas réceptionné et enlevé, rutilant et avec quelques gobelets d’essences, dans un show-room de classe, n’honore pas son vendeur. Et de cause à effet, celui qui l’agrée. Renault Algérie théorise-t-elle son impuissance à contrôler le respect de son image de marque ? Ou, conjoncture oblige, accepte-t-elle des errements incompatibles avec la profession d’un constructeur hautement fiable et apprécié, à l’étranger, pour son implication dans le «Carré de la qualité». Ce concept est une représentation des visions de l’entreprise et du consommateur dans le domaine de la qualité de service. Parce que n’importe quel consommateur mesure et perçoit cette qualité de service et que l’entreprise réalise et lui dédie.

Le PDG du groupe Renault, Carlos Ghosn, se doute-t-il comment, dans certaines régions de l’Algérie, ses clients sont-ils servis ? Dans les autres continents, il devine bien que ses produits, de même que les Nissan dont est également le PDG, sont réceptionnés dans des structures élégantes, confortables accueillantes, avec le café et un petit présent à la clé. Guillaume Josselin, le patron en Algérie de la firme au losange connaît bien ces règles de bienséance, de marketing et de promotion de l’image de marque du constructeur. Mme Anne Renaud-Abboud, la directrice commerciale de Renault pour la région Euromed-Afrique le sait bien, elle qui avait inauguré le 67ème show room de la firme dans notre pays avec la toute dernière formule «Renault Store», une chartre censée optimiser le parcours client. Le responsable du Service Après Vente de Renault Algérie, Francis Louis, devrait également avoir connaissance des tribulations imposées aux familles par certains représentants officiels pour récupérer directement des champs, leur véhicule neuf. Enfin, il y a lieu de s’interroger si Idris Saci, le superviseur central de la qualité de service pour l’enseigne qui a écoulé 90.182 unités en 2015 avec respectivement 19,5% de parts de marché pour Renault et 16,1% côté Dacia, cautionne ces pratiques inélégantes et même inconnues de l’industrie de l’automobile de cette dernière génération. Dans son ouvrage «L’approche Qualité Perçue, l’expert en management qualité Jean Louis Giordano, précise que le respect des engagements, donc la qualité, crée automatiquement une relation sensorielle, affective entre le client et le créateur. Belle et attachante notion de base. Celle qui est galvaudée par certains agents de Renault Algérie. Lesquels fatiguent tellement ceux qui l’ont choisi que le rapport de confiance envers le premier partenaire automobile du pays se serait brisé, si, aujourd’hui, dans son segment précis, il ne se trouve pas presque seul.

C’est l’histoire du seul vendeur d’eau dans le désert: il est toujours le meilleur.

Par Fayçal Haffaf