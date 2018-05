<span style='text-decoration: underline;'>Sensibilisation sur l’économie de l’électricité pendant l’été à Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre avec les Imams et les représentants des APC</span>

La Direction de Distribution de l’électricité et du gaz de Sidi BelAbbès, sensibilise les Imams et les représentants des APC, sur l’économie d’énergie.

La Société de Distribution de l’électricité et du gaz (SDC), de Sidi Bel-Abbès, a organisé lundi passé, une rencontre à la salle de conférences du centre culturel islamique, en collaboration avec la direction des Affaires religieuses, les Imams, les représentants des APC, la radio et la presse locale, afin de les sensibiliser sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique, en prévision du mois sacré de Ramadhan. Cette action, vise à sensibiliser ce type de clientèle sur les moyens de maitriser leur consommation en énergie électrique qui connaît une augmentation importante, au cours du mois de Ramadhan particulièrement durant la soirée, donc, durant les heures de pointe.

Le directeur de la SDC de Sidi Bel-Abbès Rebboud Djelloul, a présidé cette rencontre où il a expliqué en détail, la consommation excessive de l’électricité des abonnés, durant chaque été et spécialement, durant le mois de Ramadhan. Le discours a été argumenté par les courbes de consommation de quelques mosquées, ainsi que les factures y afférentes. Ensuite, il y a eu une présentation qui apporta des conseils pour une consommation rationnelle de l’électricité. Les principaux axes abordés, portaient sur l’investissement de la direction qui a été fait pour assurer une continuité et une qualité de service; la maîtrise de la consommation pour réduire le montant des factures d’énergie, en adoptant des gestes simples, on peut réduire la facture et la rendre plus facile à honorer; des exemples donnés sur la courbe de consommation de quelques mosquées.

Le Directeur des Affaires religieuses, El Hadj Hadjaj, a de son côté, sensibilisé les Imams aux problématiques liées à la consommation de l’énergie et montrer les moyens de comprendre et d’agir en tant que responsable. Aussi, il a éveillé leurs esprits aux différents problèmes liés au gaspillage de l’énergie, tel que l’éclairage, les climatiseurs et leurs conséquences sur le montant élevé des factures des mosquées. En plus, Hadjaj a donné des orientations aux Imams afin de changer les comportements et d’aider à acquérir des réflexes, permettant de réduire la consommation de l’énergie électrique à travers de simples gestes. Il est à noter, qu’un ensemble de recommandations et conseils ont été émis, par le premier responsable des Affaires religieuses, axant sur le sujet. Ce qui implique d’autres actions prévues à moyen terme. Plusieurs questions ont été posées par l’assistance présente.

Chose qui a enrichi cette séance de sensibilisation. La rencontre a été clôturée par une cérémonie de distribution de cadeaux aux Imams retraités, par la direction des Affaires religieuses, à laquelle étaient associés les représentants de la direction de distribution de Sidi Bel-Abbès, comme invités d’honneur.

M.Bekkar