<span style='text-decoration: underline;'>L’ambassadeur d’Egypte à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre avec les membres du club des investisseurs</span>

L’ambassadeur d’Egypte, son excellence monsieur Omar Abou-Eich, était la hôte d’Oran El Bahia où il a assisté au premier vol «Charter. Oran–Charm-Cheikh en Egypte, qui a lieu ce jeudi.

Cette nouvelle liaison touristique en mode de charter, et à l’initiation de la dynamique et sympathique madame Zaout Radia, gérante d’une agence de voyages à Alger, mais qui aime beaucoup Oran et a voulu faire quelque chose en faveur des Oranais qui d’habitude se déplace à Alger pour un tel voyage de tourisme. Et avec notre ami Hadj Benaoumer d’Azur voyages, il ont réussi à monter cette liaison provisoire de charter qui aura lieu tous les 10 jours suivant bien sûr la demande en direction de ce lieu touristique d’Egypte et ainsi profitant de son séjour à Oran.

Le club des investisseurs d’Oran, a organisé une rencontre avec son Excellence Omar Abou–Eich qui a lieu ce vendredi après-midi à l’hôtel Zenith (dans cette rencontre, plusieurs membres du club dont le président monsieur Moffok Hadj Amin, Medjaji Abdelkader, Dani Kouider, Karim Ouhibi, Benaoumer (Azur voyages) et le président du club quid devait prendre la parole pour souhaiter le bienvenue à leur hôte et donnera quelques détails sur le rôle du club des investisseurs d’Oran et sur un futur partenariat. L’ambassadeur a parlé d’une rencontre entre investisseurs égyptiens et Algériens, mais, dit-il est difficile d’obtenir des visas. Pour l’Algérie, un débat franc eut lieu où des promesses de création d’une rencontre pourra être étudiée afin de mieux connaître les échanges et partenariat qui peuvent être élaborés à l’avenir et (cette rencontre a permis à son excellence l’ambassadeur monsieur Omar Abou-Eich, de connaître les avis du club des investisseurs d’Oran sur un futur partenariat.

Adda.B