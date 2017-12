<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Rencontre nationale de calligraphes</span>

Les responsables de la Maison de la culture «Ould Abderrahmane» de Mostaganem, organiseront du quinze au dix huit du mois courant, une rencontre de calligraphes. Ainsi, quelques trente cinq Calligraphes viendront de treize wilayas dont Mostaganem pour exposer leurs œuvres (calligraphies arabes) et participer à des ateliers pour parfaire leurs connaissances et leurs talents et à changer leurs expériences. Même des professeurs de l’Education nationale de la wilaya de Mostaganem, viendront pour être formés et former à leur tour les élèves à l’art de la calligraphie, du moins de façon élémentaire.

Charef.N