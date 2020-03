<span style='text-decoration: underline;'>Transport en commun</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement des bus de la ligne 43 prochainement</span>

Dans le cadre du programme des actions pour l’amélioration des services du transport en commun et suite à la demande des citoyens, les services du secteur du transport prévoient de renforcer la ligne de bus 43.

A cet effet, lesdits services ont procédé à des études pour régler les problèmes de transport en commun qui se posent au niveau de la ligne sus citée et pour entamer ensuite, des démarches officielles pour ladite opération, en mettant à la disposition des usagers du transport en commun, des bus qui relèvent de l’établissement de type ETO et de nouveaux opérateurs privés vont assurer le transport en commun au niveau de cette ligne qui est très fréquentée. Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que la ligne 42 a été également renforcée dernièrement par des bus de trois opérateurs, à la suite de la demande des citoyens qui usent notamment de ce transport en commun au quotidien et qui trouvaient des difficultés pour se déplacer de chez eux pour rejoindre une autre destination.

Ils se plaignaient des problèmes qu’ils rencontraient surtout durant les horaires de pointes ou à la fin de la journée pour rentrer chez eux. Nombre de citoyens attendaient longtemps les bus de la ligne 42, ils étaient contraints de se déplacer en usant du transport clandestin dont la course leur revenait chère.

Bekhaouda Samira