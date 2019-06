<span style='text-decoration: underline;'>Corniche oranaise </span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du dispositif de collecte des déchets ménagers durant l’été</span>

Dans le cadre du programme spécial pour la saison estivale, les services de l’entreprise Oran Propreté de collecte des déchets ménagers, renforcent leur dispositif surtout au niveau des communes qui relèvent de la Corniche oranaise.

A cet effet, des équipes supplémentaires constituées d’agents de nettoiement, vont être opérationnelles sur les lieux durant la saison haute pour assurer de grandes opérations de collecte de déchets ménagers pour une bonne hygiène des quartiers et garder un environnement sain. Lesdits services vont également recevoir de nouveaux bacs à ordures de grande capacité pour les mettre en place pour renforcer les points de collecte pour assurer un bon travail.

Le but de cette action, est d’essayer d’améliorer les conditions d’hygiène au niveau des communes et surtout celles qui longent la Corniche vu que durant cette saison, les estivants se dirigent en force vers les plages pour passer l’été en bord de mer et cela induit à l’augmentation des quantités de déchets ménagers rejetés au niveau desdits lieux. Pour assurer de bons services et un bon cadre de vie des citoyens, lesdits services prennent leurs dispositions et prévoient d’étoffer les tournées de ramassage des déchets pour maintenir les lieux en bonnes conditions d’hygiène et pour permettre aux estivants et aux touristes un bon séjour sur les plages.

Le but, est notamment d’essayer d’éliminer complètement les points noirs vu que durant la saison haute avec les grandes chaleurs, les déchets dégénèrent vite à l’air libre et cela peut entrainer la prolifération de mauvaises odeurs, de microbes, de moustiques et de rongeurs en cas de délaissement et d’entassement des détritus dans les rues.

Bekhaouda Samira