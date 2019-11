<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcement du marché par plus de 150.000 qx de fruits et légumes stockés</span>

Le marché local de la wilaya de Mascara s’est vu renforcer depuis début 2019 par 151.188 quintaux de fruits et légumes stockés dans des chambres froides dans le cadre du système d’organisation et régulation du marché de ces produits «Syrpalac», a-t-on appris lundi d’un cadre de la direction du commerce.

Boucherak Senoussi a signalé, lors d’une journée de sensibilisation sur les mécanismes d’organisation et de régulation du marché organisée par la chambre de commerce et d’industrie «Beni Chougrane» de Mascara, le renforcement du marché local depuis début 2019 par des produits de la saison agricole 2017-2018 stockés par l’Office national professionnel des fruits et légumes dans les chambres froides réparties à travers la wilaya. Cet apport, constitué de 43.380 quintaux (qx) de pomme de terre, 50.00 qx d’oignons, 57.452 qx de bananes, 356 qx de pommes, a contribué à la baisse de leurs prix surtout durant l’été, a souligné Boucherak Senoussi, faisant savoir que l’Office national des légumes et viandes £uvre à élargir la liste des produits agricoles concernés par le système Syrpalac pour réguler le marché en introduisant des viandes et certains légumes de saison dont les fèves et les pois. Par ailleurs, l’universitaire Sedjaml Mohamed de l’université de Mascara a présenté une communication abordant la prise de conscience sociale et économique pour assurer un équilibre du marché, alors que le représentant de l’association de protection du consommateur a traité des missions de celle-ci pour garantir les droits des consommateurs. La directrice de la chambre de commerce et d’industrie «Beni Chougrane», Azzaz Aoumaria a souligné que cette rencontre vise à faire connaître, aux opérateurs économiques, partenaires sociaux et étudiants des sciences commerciales et économiques, les mécanismes mis en place par l’Etat pour réguler l’activité du secteur commercial.