<span style='text-decoration: underline;'>Clôture du Jumelage Institutionnel Algérie / France / Portugal</span>:<br><span style='color:red;'>Renforcer les capacités de la Cour des comptes</span>

La Cour des comptes, institution indépendante de contrôle des finances publiques, a organisé hier, en partenariat avec la délégation de l’Union européenne à Alger, le séminaire de clôture de son jumelage avec la Cour des comptes française (partenaire principal) et le Tribunal de Contas portugais (partenaire junior).

Le séminaire tenu sous le thème «Renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des Comptes en matière de contrôle juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de la gestion», a enregistré la participation de plusieurs officiels des deux côtés. Ce jumelage, qui a débuté en janvier 2016, s’inscrit aussi dans le cadre du programme d’appui à la gouvernance économique et politique de l’Algérie « SPRING » que gère le P3A. Il avait pour objectif le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes en matière de contrôle juridictionnel, d’exécution de la loi de finances et de la qualité de gestion. Il s’est articulé autour de quatre axes principaux : organisation et moyens, activités juridictionnelles, contrôle budgétaire de l’État, et contrôle de la gestion et évaluation.

Financé à hauteur de 1 721 000 euros par l’Union européenne, ce jumelage a mobilisé 92 experts français et portugais pour 870 jours d’expertise. Il a bénéficié d’une forte implication de la Cour des comptes et a permis d’obtenir d’ores et déjà de nombreux résultats qu’elle entend pérenniser et prolonger au-delà du jumelage.

La Cour des comptes, qui contribue au développement de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion des finances publiques, a ainsi déclenché une dynamique de mise en conformité de ses activités avec les normes et les meilleures pratiques européennes et internationales. Elle s’est notamment dotée de guides méthodologiques normés et homogènes, de procédures juridictionnelles simplifiées et actualisées, d’outils de contrôle collaboratifs de la qualité de la performance de la gestion, et de moyens informatiques et de communication modernisés.

À noter qu’Abdelkader Benmarouf, Président de la Cour des comptes algérienne Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes française, Mme Eleonora Pais de Almeida, représentante du Président du Tribunal de Contas portugais, SEM John O’Rourke, Ambassadeur de l’Union européenne, SEM Xavier Driencourt, Ambassadeur de France, SEM Carlos Manuel Folhadela de Macedo Oliveira, Ambassadeur du Portugal et Ali Mokrani, Directeur de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes au Ministère des Affaires Etrangères ont pris part à cette cérémonie.

Alger: Noreddine Oumessaoud