<span style='text-decoration: underline;'>Tipasa</span>:<br><span style='color:red;'>Repêchage des corps de 4 personnes mortes noyées</span>

Les éléments de la Protection civile de Tipasa ont procédé, durant ces dernières 48 heures, au repêchage des corps de quatre (4) personnes mortes noyées, dont trois (3) au niveau de barrages et mares d’eau, a-t-on appris,lundi, auprès de ce corps.

Des éléments de la Protection civile sont intervenus, hier dimanche, au niveau d’une ferme de Koléa, où ils ont procédé au repêchage des dépouilles de deux (2) frères (âgés de 18 et 37 ans), qui se seraient noyés dans un puits, a-t-on indiqué de même source. La troisième dépouille mortelle, un berger de 68 ans de la région de Fedjana, a été repêchée, samedi, au niveau du barrage Boukerdane de Sidi Amar, suite à la découverte sur les berges du barrage de ses vêtements et de son téléphone portable. La même journée (samedi) a vu, également, le repêchage d’une quatrième dépouille mortelle à la plage de Hamdania, à l’est de Cherchell, où un jeune homme de 21 ans, originaire de Khmiss Miliana( Ain Defla), est mort noyé.

Selon un bilan de la protection civile de la wilaya rendu public le 14 août, trois(3) personnes sont mortes noyées depuis l’ouverture de la saison estivale le 1 juin dernier, dont deux (2) au niveau de plages non autorisées à la baignade, au moment ou 3.800 estivants ont été sauvés de la noyade, sur les 6.271 interventions réalisées par les éléments de ce corps constitué, sur les plages de la région.