<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Repêchage du corps de la personne emportée par les crues d’Oued Rhumel</span>

Le corps sans vie de la personne emportée dimanche soir par les crues d’ Oued Rhumel, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Constantine, a été repêché mardi après midi par les pompiers, a indiqué à l’APS le responsable de la communication et de l’information auprès de la protection civile, le lieutenant Noureddine Tafer.

Le corps du disparu, un homme de 56 ans, a été retrouvé mardi à oued Bin El Kifane, prolongement dy Rhumel, dans la commune d’Ain Kerma, dans la daïra d’Ibn Ziad, a précisé le lieutenant Tafer. Le corps sans vie du disparu a été repêché après 3 jours d’intenses recherches menées par plus de 250 agents de la protection civile dont des plongeurs et des équipes cynotechniques, a rappelé le même responsable. L’opération de repêchage de la victime a nécessité un renfort de la protection civile de 5 wilayas à savoir Sétif, Oum El Bouaghi, Mila, Skikda et Batna, a-t-on encore rappelé. La victime a été transférée vers le centre hôspitalo-universitaire (CHU) de Constantine.