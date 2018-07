<span style='text-decoration: underline;'>Accusé d’avoir tué sa sœur et sa mère </span>:<br><span style='color:red;'>Report du procès du présumé meurtrier</span>

Accusé d’avoir tué sa sœur et sa mère

Accusé d’avoir tué sa sœur et sa mère : Report du procès du présumé meurtrier

Le tribunal criminel de la cour d’Oran, a reporté le procès du mis en cause M.Y, accusé d’homicide volontaire et parricide. Ce dernier, suspect dans le meurtre de sa mère et sa sœur, se trouvait en fuite. Il a été arrêté suite aux investigations.

Les faits remontent au 23/06/2013, lorsque la dénommée Z.K, une Algérienne résidant en Grande Bretagne, depuis la fin des années 70, saisira la brigade de la gendarmerie de Hai Nedjma, expliquant qu’elle est sans nouvelle de ces derniers, depuis quatre années.

Ajoutant qu’à chacun de ses voyages à Oran, elle tentait de leur rendre visite, mais elle n’a trouvé personne dans le domicile qu’ils occupaient. Quant aux voisins qu’elle avait interrogés sur l’absence prolongée et inexpliquée de sa famille, ils ne pourront l’éclairer. Une perquisition est alors décidée. Et c’est ainsi, qu’accompagnant les gendarmes, Z.K. découvrira le pot aux roses. En entrant à l’intérieur de la maison, l’état des lieux leur fait penser, qu’ils se trouvaient dans une maison abandonnée, voire hantée, tant les couches de poussière étaient grandes et les toiles d’araignée pendaient des plafonds.

Là sur un lit, ils trouvèrent le corps d’une femme en état de décomposition avancée; la plaignante reconnaîtra sa sœur. Continuant leur perquisition en entrant dans une autre chambre, les gendarmes ne trouvent rien. Toutefois, une construction en béton attire leur attention, surtout lorsque Z.K. leur confirme que cette dernière n’existait pas auparavant. Les gendarmes prirent la décision de la démolir. Une opération, qui là aussi les surprendra, un deuxième corps est retrouvé, celui de Dj.Z. Là, le corps était enveloppé dans un linceul blanc.

La plaignante l’identifiera elle aussi, il s’agit de sa mère. Instantanément elle soupçonne M.Y qui n’est autre que son demi-frère. Ce dernier très violent, maltraitait sans répit les membres de sa famille, dont sa mère. Signalons, que ce même comportement poussera l’un des frères de cette famille, à aller s’installer à Boumerdès, avec une autre de ses sœurs. L’enquête piétinera longtemps car, le suspect se trouvait en fuite. Et ce n’est que l’année passée, qu’il a été arrêté, après sa condamnation à la peine capitale par contumace. Signalons, qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre lui par les gendarmes en 2014. Toutefois, il faut attendre le procès pour savoir, si les accusations contre ce mis en cause se confirmeront.

