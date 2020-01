<span style='text-decoration: underline;'>Belarbi Sanaa (karaté 3è DAN) Association Akram</span>:<br><span style='color:red;'>«Représenter dignement mon pays»</span>

Etudiante au lycée Moulay Hassan en 2è année à Hai Noor, cette athlète racée a débuté à 10 ans dans le karaté.

C’est en accompagnant son frère cadet qu’elle fut attirée et motivée par ce sport de combat où elle fut bien prise en charge par des éducateurs chevronnés : Boucherit Nordine –Bakoura Kaddour, Kebar Ilyes et Hadj Benali Zakaria (ex champion du monde de karaté Ku Shi Ki) qui lui ont inculqué toutes les facettes de ce sport et ainsi, Sanaa a pu grimper les échelons. Elle a ainsi obtenu sa première médaille d’or en 2013 à Saida en régional puis en 2016, elle fut vice championne d’Algérie au palais Hamou Boutlélis. En février 2019, ce fut l’apothéose, elle est championne d’Algérie à Oued Souf. Cela lui a valu d’être appelée en équipe nationale en 2019, où elle a suivi un stage de trois jours. En sport scolaire, elle a obtenu la seconde place au championnat d’Algérie à Barika, elle travaille d’arrache pied et son point fort sera le kumité. Elle tient à rendre hommage à ses éducateurs qui l’ont accompagnée dans son parcours tout en lui prodiguant de précieux conseils, elle dira ; « ma réussite est due aussi à ma maman qui m’a encouragée et motivée pour juguler les efforts dans ma scolarité et ma pratique sportive. Représenter les couleurs nationales sera mon vœu le plus cher. Je n’oublie pas de remercier mon association « Akram non à la violence » à qui je dois toutes mes consécrations en karaté. Je lance un coucou à mes amies Amina et Chaima en sport et Aïa et Sarah (du lycée) qui m’ont toujours soutenue même dans les moments difficile, merci à Ouest Tribune pour m’avoir donné la parole ».

M.Ouadah