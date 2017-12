<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Reprise à Zabana</span>

Les Hamraouas ont repris hier, le chemin des entrainements, sur la pelouse du stade Zabana, après un repos de 4 jours.

Les rouges et blanc d’El Hamri, entameront la préparation, de la 2e moitié du championnat, et de même, leur match de coupe d’Algérie, prévu la semaine prochaine, face à la formation de Oued Sly. Cette reprise des entraînements s’est déroulée, en présence de l’ensemble des joueurs. Mais, sans l’entraineur, Bououkaz, se trouvant en suisse. L’ex coach de Relizane devra rentrer à Oran, au plus tard demain ou après demain. En tout cas, il sera présent, lors du stage de l’hôtel ‘’New Beach’’, qui débutera vendredi prochain. L’intérim est assuré par le coach adjoint, Mecheri Bachir, en attendant le retour de Bououkaz. Les camarades de Sebbah auront au menu aujourd’hui du biquotidien, avec deux séances, l’une matinale et l’autre l’après-midi. Pour peaufiner leur préparation, les Hamraouas devront disputer une joute amicale, face à un adversaire à déterminer, programmée pour dimanche prochain, à Zabana. Une rencontre qui permettra au staff technique, de préparer le match de la coupe d’Algérie, et surtout d’avoir une idée précise, sur chacun des joueurs. Côté mercato hivernal, après une réunion, tenue entre la direction du club et le staff technique, il a été établi, une feuille de route, pour le mercato hivernal, qui a déjà débuté. Tout a tourné sur le recrutement, pour un bon renfort de l’équipe, surtout au niveau de la ligne offensive. On a donc évoqué des noms de joueurs, susceptibles de renforcer l’attaque, en prévision de la seconde moitié du championnat. On insiste sur Tebbi, l’attaquant du RC Relizane, qui compte récupérer sa lettre libération, pour entamer les négociations, avec les responsables Hamraouis. On parle aussi de Chibane, qui est sur le point de résilier son contrat avec l’ESS. Pour la défense, le MCO songe à deux axiaux, à savoir Abdat (JSK) et Guebli, (RCR). En tout cas, la liste reste ouverte à d’autres noms, qui pourraient rejoindre les rangs d’El Hamri. Par ailleurs, on nous apprend que des contacts ont été établis avec Belkheïter, (Club Africain), pour lui proposer de revenir à son club formateur, mais le joueur, demande un temps de réflexion. Par contre, le président Belhadj refuse l’idée, d’un échange Bentiba-Chibane, (ESS), surtout, que Souibaah a émis le vœu de changer d’air.