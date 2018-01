<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise, avec en point de mire le MOB</span>

Après avoir bénéficié de deux jours de repos, les rouges et blanc d’El Hamri ont repris lundi passé, le chemin des entrainements, avec en point de mire, la préparation de leur match de coupe d’Algérie face au MOB, en déplacement à Bejaia.

En effet, le coach Bououkaz a augmenté la charge de travail, avec au programme, deux séances quotidiennes. L’ambiance était au rendez-vous, avec des joueurs motivés et revigorés, suite aux derniers bons résultats réalisés par l’équipe. Les coéquipiers de Frifer, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Le technicien d’El Hamri s’est montré heureux, de la bonne dynamique de ses joueurs, dont certains ne cessent de s’illustrer. On citera Heriet, Toumi et bien d’autres, qui se sont avérés très précieux, lors du match face au NAHD. Le coach n’aura aussi pas de soucis à se faire, au sujet de son meneur de jeu Aouad, sorti en première mi-temps face au NAHD, pour blessure. L’échographie que le joueur a effectué est rassurante, et il sera fixé sur sont sort, avant le match de Bejaia. L’autre élément écarté des terrains, depuis plus d’un mois pour blessure, en l’occurrence Bentiba. Il a achevé sa rééducation et devait reprendre hier. Mais il devra suivre un programme de travail en solo, et ne pourra réintégrer le groupe ou aspirer à jouer, qu’une fois qu’il aura récupéré, toutes ses capacités physiques. Le staff technique, ainsi que les joueurs restent sereins, quant à une une bonne préparation de ce match important et difficile, même si le MCO revient en force ces derniers jours en championnat. Le coach Bououkaz reste toutefois prudent. il ne cesse de mettre en garde ses poulains, contre tout excès de confiance, et veut apporter les correctifs nécessaires, sans rien négliger, pour trouver les solutions, afin que l’équipe reste sur la bonne dynamique, et poursuive son parcours dans l’épreuve populaire. Par ailleurs, du côté sponsoring, le Mouloudia d’Oran vient de bénéficier d’une bonne aide financière, qui s’élève à un 1,5 milliards de cts, octroyée par l’entreprise NAFTAL. Une bonne bouffée d’oxygène, pour le président Belhadj, qui supporte à lui seul une bonne partie des finances du club, notamment les salaires des joueurs. Selon des échos, NAFTAL pourrait être le sponsor officiel du club d’El Hamri, à partir de la saison prochaine.

B. Sadek