<span style='text-decoration: underline;'>Vaccination des écoliers </span>:<br><span style='color:red;'>Reprise de la campagne la semaine prochaine</span>

A la suite de la rentrée scolaire et dans le cadre du programme de vaccination des enfants scolarisés, les services de la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran (DSP), vont reprendre la semaine prochaine l’opération de vaccination contre la rubéole et la variole. Rappelons, que cette action a démarré à la mi-février et a été interrompue durant la période du congé scolaire. Dans le même cadre, un staff de praticiens et d’infirmiers ont été formés pour le bon déroulement de ladite campagne et pour également pouvoir répondre aux questions que se posent les parents d’élèves sur cette nouvelle initiative et son importance et la nécessité de faire vacciner les enfants contre la rubéole. Notons, que la maladie de la rubéole peut entraîner notamment la stérilité chez les filles et les garçons. La vaccination contre la rubéole n’était pas programmée en Algérie mais elle a été récemment introduite dans le calendrier de vaccination par le ministère de la Santé et de la population, rappelons-le. Pour le bon déroulement de la campagne de vaccination des écoliers, la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran (DSP), a entamé une campagne de sensibilisation et d’information sur la vaccination des écoliers. A cet effet, des prospectus d’information sur la vaccination ont été dispatchés aux parents d’élèves. Des médecins et des paramédicaux sont sur le terrain et répondent aux questions que se posent les parents sur la vaccination et les informent sur la nécessité de vacciner les enfants scolarisés. Le but est surtout de réconforter les parents inquiets et réserver sur le fait de vacciner leurs enfants dans les écoles et de les persuader que le programme de vaccination doit être suivi et entre dans le cadre des recommandations de l’organisation mondiale de la santé.

Bekhaouda Samira