<span style='text-decoration: underline;'>Le 1er mai prochain</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise de la «Randonnée de Santa Cruz»</span>

Le président de l’association «Bel Horizon», Kouider Metayer, a annoncé, jeudi à Oran, la reprise de la «Randonnée de Santa Cruz» le 1er mai prochain.

La randonnée de Santa Cruz, qui verra la participation de centaines de citoyens, reprendra depuis la place du 1er novembre où se situent l’hôtel de ville et le Théâtre régional d’Oran jusqu’au mausolée «Moulay Abdelkader» sur les monts du Murdjadjo, passant par le Palais du Bey, la Mosquée du Pacha, la Porte de Canastel et la Mosquée de la Perle, a-t-il indiqué à l’APS en marge de l’ouverture du mois du patrimoine au Musée des arts modernes d’Oran (MAMO).

«Il s’agit d’une randonnée revisitant un patrimoine protégé, formé de sites historiques, de vestiges, de fortifications et autres monuments classés, témoins d’un riche passé culturel, avec l’objectif de le valoriser et de le promouvoir», a-t-il souligné, insistant sur la nécessité de développer le tourisme culturel et de créer d’autres produits culturels en prévision des Jeux méditerranéen 2021 d’Oran. «Cela passe par la prise en charge de ce riche trésor que renferme la ville d’Oran et sa préservation, notamment dans le cadre du plan de sauvegarde avec la possibilité d’entamer une opération de reconstruction à l’identique et par étapes, en prenant un îlot composé de plusieurs immeubles sur un parcours très fréquenté comme référence», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, avec le dégel du budget de la culture, on peut commencer d’ores et déjà par cette opération, lancer l’étude», a ajouté M. Metayer. Djilali Abdelkader, de l’université des sciences sociales d’Oran, a insisté, quant à lui, sur la nécessité d’inventorier les sites et monuments historiques de la ville d’Oran, leur classement et leur protection.

«C’est le cas de Sidi El Houari, un quartier symbole qui tombe en lambeaux malgré sa sauvegarde par les lois de la République», a-t-il souligné. Le mois du patrimoine, placé cette année sous le thème «Mon patrimoine, mon devenir», se distingue à Oran par la confection d’un programme commun entre la Maison de la culture «Zeddour Brahim Belkacem», le Musée des arts modernes d’Oran (MAMO) et l’Office de gestion et d’exploitation des biens culturels (OGBEC) qui a participé avec ses antennes de Relizane, d’Aïn Témouchent, de Mostaganem et d’Oran, a soutenu la directrice du Musée national «Ahmed Zabana», Bouchra Salhi.

Un programme marqué également par la tenue de plusieurs expositions, dont des ateliers artistiques pour enfants, peintres et associations et la présence de l’institut «Cervantes» qui a organisé une exposition de cartes reproduisant des fortifications espagnoles à Oran. Dans son intervention à l’ouverture de cet événement, la directrice de l’Institut Cervantes, Jimenez Caballero, a qualifié «d’unique au monde» ces fortifications espagnoles, à l’exemple du fort de Santa Cruz, «un trésor dont les documents sont conservés jalousement au Royaume d’Espagne».

Mme Caballero a, à l’occasion, appelé les citoyens oranais qui partagent avec les Espagnols ces fortifications à prendre conscience de l’importance de ce patrimoine et de le sauvegarder, estimant qu’il s’agit d’une affaire qui interpelle tout un chacun.