<span style='text-decoration: underline;'>Transport maritime</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise du service de la ligne Oran/Ain Turck fin juin</span>

La ligne du transport maritime urbain reliant Oran à Ain Turck reprendra fin juin courant à l’occasion de la saison estivale 2019, a-t-on appris dimanche de la directrice régionale de l’entreprise nationale de transport maritime des voyageurs ENMTV d’Oran.

Cette ligne enregistre l’apport de deux bateaux de transport des estivants, le premier «Badji Mokhtar» relevant de l’ENMTV et le deuxième de location d’une compagnie italienne. Elle prend le départ du port d’Oran jusqu’aux «Dunes» dans la daïra d’Ain Turck offre de plus de 600 sièges, a indiqué Amaria Zerouali.

Les deux bateaux assureront huit dessertes par jour en aller et retour de 8 à 19 heures. Chaque desserte dure 30 minutes. cette ligne maritime dont le tarif a été fixé à 250 DA pour les adultes et 100 DA pour les enfants, les étudiants et les personnes handicapées. Ce secteur a été doté pour la troisième saison consécutive de cette ligne pour désenclaver le trafic routier sur la Corniche oranaise durant la saison estivale d’une part et encourager le tourisme maritime devant l’affluence d’un grand nombre de visiteurs et estivants de la wilaya et du pays, a-t-on souligné. Cette ligne maritime est entrée en service durant la saison estivale 2017 avec plus de 6.000 passagers enregistrés en 2018, a rappelé la directrice régionale de l’ENTMV d’Oran. Zeoulai Amaria a annoncé qu’une forte demande est enregistrée pour l’ouverture d’une ligne entre le port d’Oran et la plage de Madagh (daïra de Boutlélis) signalant que ce projet est tributaire de la réalisation d’un quai sur la plage précitée.