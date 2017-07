<span style='text-decoration: underline;'>﻿USM Bel Abbés | Alors que Lamara Nabil (OM) a signé hier</span>:<br><span style='color:red;'>Reprise officielle des entraînements ce samedi à Sidi Bel-Abbès</span>

Et comme on l’avait annoncé, il y a quelques jours, le milieu offensif de l’Olympique de Médéa, Nabil Lamara, âgé de 24 ans, était attendu hier mardi, à 19 heures, pour conclure son transfert vers le club phare de la Mekerra.

Ce milieu offensif de l’OM, s’ajoute aux quatre autres nouvelles recrues, à savoir, les Sayeh, (Said (ex JSS), Daoud Farid, (ex BCAB), Belahouel Ismate, (ex ESM) et Ferhat Abdelkmalek, (ex MOB). Dans la cage de l’USMBA, c’est un gardien sur nommé Ghoul Nadjib, qui sera le premier titulaire, à avoir une splendide « phase retour », réalisée par Nadjib, dès son arrivée dans le mercato hivernal dernier. Il sera secondé par Toual Atmane,(même s’il est indécis). Alors qu’on vient de découvrir, que l’ex portier d’El Khadra, Jonathan Matidjas étudie des offres, et souhaite bien revenir au bercail. Si donc l’effectif est presque au complet, pour le prochain exercice 2017-18, l’entraineur Chérif El Ouazzani a donc finalement tranché, sur la date du début de préparation, d’avant saison. C’est le samedi 22 juillet prochain, que sera donné le coup d’envoi des préparatifs, au niveau du stade du 24 février de la Mekerra. Après, le groupe se dirigera vers les hauteurs de Tlemcen, pour un premier stage de préparation, avant d’effectuer un second stage à l’étranger. « Tout va sur la bonne voie, après un moment de doute. Et cela, grâce au dévouement de Okacha Hasnaoui. Le staff technique est préservé, afin d’instaurer la stabilité, et je crois que les choses sérieuses ont commencé, pour être prêts pour le rendez-vous du jour « J » face au CRB. » Nous dira l’entraineur adjoint, Haffaf Redouane.

B. Didéne