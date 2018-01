Le récent épisode social qui a mis les résidents en médecine et les agents de l’ordre face à face avec les conséquences que l’on sait n’est ni le premier, ni le dernier dans la longue marche de l’Algérie pour parvenir à un niveau de gestion des manifestation syndicales, que ce soit du côté des protestataire ou de celui de la puissance publique. Il reste que le récent incident ne doit pas occulter les avancées très importantes de l’Algérie en la matière. Mais il fallait, avant d’en arriver à cet « extrême » qui, ne l’oublions pas a permis aux résident de «populariser» leur mouvement de protestation, ouvrir de véritables voies au dialogue entre la tutelle et les milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes confrontés à une situations qu’ils estiment intenable. Le propos n’est pas de leur donner raison sur l’ensemble de leurs revendications, mais de souligner l’impératif de garder en tout temps et en toutes circonstances les portes du ministère de la Santé ouvertes pour une meilleure communication. Il reste que l’on ne peut jeter «toutes les pierres» à la tutelle et mettre le doigt sur ce qu’on pourrait qualifier de «réalisme syndical». Ceci suppose que les syndicalistes ont principalement la mission de favoriser le dialogue, tant que cela s’avère possible à l’accomplissement de leurs missions. Mais il serait naïf de diriger exclusivement les accusations aux syndicats sous le motif de la disponibilité au dialogue de l’administration publique. C’est d’ailleurs pour cette raison que la grève est élevée au rang de droit constitutionnel et inaliénable.

Cela pour dire qu’il serait injuste d’accuser le ministère ou le syndicat de quoi que ce soit. Mais il est tout aussi clair que si l’on soit arrivé aux échauffourées, c’est que quelque chose a cloché dans le dialogue ouvert entre les résidents et le ministère de la Santé. La solution n’est certainement pas dans cette levée de bouclier de «démocratistes» qui semblent plus enclins à régler leurs comptes personnels avec le l’Etat qu’à défendre les résidents. Ce qu’il y a lieu d’envisager, c’est plutôt se mettre autour d’une table et discuter sereinement et de tout ce qui concerne le secteur de la santé. Car qu’on le veuille ou pas les problèmes sont liés les uns aux autres.

Par Smaïl Daoudi