<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Résiliation de contrats à 14 entreprises pour retard de livraison de projets d’habitat</span>

Bes contrats de14 entreprises de bâtiment ont été résiliés pour retard dans la livraison de projets d’habitat à Mostaganem, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Ces mesures interviennent suite aux sorties effectuées par le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi à plus de 40 chantiers et projets d’habitat où des mises en demeure ont été faites pour rattraper le retard dans la réalisation et la livraison de logements, a-t-on indiqué. Le wali de Mostaganem a instruit de résilier ces contrats après deux mises en demeures aux entreprises n’ayant pas respecté leurs engagements et de confier les travaux restants à d’autres.

La plupart des contrats résiliés concernent des projets d’habitat public locatif (LPL) et public aidé (LPA) prévus d’être livrés en septembre dernier.

Mis à part ces projets, 1.620 logements ont été réceptionnés dernièrement au nouveau pôle urbain d’El Hachm (commune de Sayada) avec 480 logements, à Bouguiret (420), à Kheireddine (720).

Les pouvoirs compétents devront les attribuer à leurs bénéficiaires dans les prochaines semaines.

Les entreprises défaillantes seront inscrites dans la liste noire au niveau de la wilaya pour les priver d’obtenir de nouveaux contrats de réalisation de logements et le ministère de tutelle sera avisé. Le programme d’habitat en cours de réalisation dans la wilaya de Mostaganem comprend plus de 20.190 nouveaux logements dont 8.200 LPL, 3.800 logements AADL, 2.910 LPA, 1.915 logements promotionnels et 300 LPP.

Il comprend aussi plus de 3.025 aides à l’habitat rural dont 2.000 distribuées cette année à travers les communes de la wilaya.