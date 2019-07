<span style='text-decoration: underline;'>Campagne de sensibilisation de la Gendarmerie Nationale</span>:<br><span style='color:red;'>Respecter les règles de la conduite pour des vacances sans accidents</span>

La saison estivale est marquée chaque année par une grande circulation des véhicules à travers le réseau routier, dans toutes les wilayas du pays.

Ces circulations ont lieu sur de longues distances et s’accompagnent d’un grand nombre de facteurs qui influent sur la sécurité routière, tels que la fatigue, l’épuisement et le sommeil.

Les efforts déployés dans le domaine de la sécurité routière par les unités de la Gendarmerie Nationale se reflètent clairement sur les résultats positifs réalisés et qui se traduisent par une diminution du taux d’accidents de la route de l’ordre de 10.37%, au cours des cinq premiers mois de l’année 2019, par rapport à la même période de l’année 2018. Le facteur humain demeure la première cause de la survenue des accidents avec un taux de 92.33%.

Pour cela, la Gendarmerie Nationale a organisé une campagne de sensibilisation nationale visant à accompagner les usagers de la route tout au long de cette période et les sensibiliser contre les conséquences des accidents de la route, notamment la tranche des jeunes dans le but de préserver leur sécurité et celle de leur familles où qu’ils soient. Cette campagne portera le slogan « Pour des vacances sans accidents de la route, respectez les règles de la conduite » et va s’étaler du 07 Juillet 2019 au 31 Août 2019, a indiqué le commandement de la gendarmerie nationale, lors d’un communiqué de presse rendu public hier. Cette compagne concentrera les efforts sur la sensibilisation contre les risques de l’excès de vitesse, le dépassement dangereux, le non respect de la distance de sécurité, les manœuvres dangereuses, la conduite à gauche, la fatigue, l’épuisement et leur impact sur la capacité à conduire ainsi que le non port du casque de sécurité pour les conducteurs de motocyclettes. Dans ce contexte, le Commandement de la Gendarmerie Nationale appelle les citoyens et les usagers de la route à respecter le code de la route et les règles de la bonne conduite, et éviter l’excès de vitesse pour préserver leur sécurité et celle des autres. Il met à leur disposition le numéro vert de la gendarmerie nationale, le 1055 pour demander aide, secours ou intervention en cas de besoin ainsi que le site tariki (à travers le site web, l’application ou sur la page face book) pour se renseigner sur l’état des routes. Le site des près plaintes, https://ppgn.mdn.dz reste à la disposition des citoyens, a ajouté le commandement de la Gendarmerie Nationale.

Hiba.B