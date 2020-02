Encore une fois, le président de la République a saisi l’occasion de la réunion gouvernement-walis pour marteler le nécessaire changement de gouvernance en mettant le citoyen et ses préoccupations au centre de l’action de l’Etat, que ce soit au niveau central ou local. Une œuvre qui parait gigantesque après de longues années de gestion approximative et totalement orientée vers le seul intérêt d’un groupe restreint qui a failli emporter tout l’Etat dans sa quête interminable et vorace de l’enrichissement et de la gabegie.

Remettre tout à plat et engager les profondes reformes qui doivent redonner au pays de solides bases d’une nouvelle approche de gouvernance est loin d’être chose aisée. Mais ceci, n’a aussi rien d’impossible, si la volonté politique est réellement de mise et si l’engagement de toutes les parties est sincère et désintéressé

L’Algérie qui a su, à temps, arrêter l’hémorragie et freiner la dérive totale, peut se redresser. Elle le peut grâce à ce peuple qui a décidé un certain 22 février 2019 de changer le cours de l’histoire et faire barrage à un groupuscule qui a pris le pays en otage et placer ses intérêts au dessus de l’intérêt de toute une Nation.

Et c’est ce que n’a pas manqué de relever le président Tebboune dans son discours d’hier où il a rappelé qu’«il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes sont sortis dans un Hirak béni pacifique, sous la protection de l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Armée de libération nationale(ALN) pour revendiquer le changement et rejeter, pacifiquement, l’aventure qui a failli conduire à l’effondrement de l’Etat national et de ses piliers pour retomber dans la tragédie vécue lors des années 90″…. «Telle a été la volonté, invincible, du peuple, car émanant de la volonté d’Allah». Une volonté que le président s’engage à mettre en exécution, rappelant avoir déjà réitéré, lors de son élection, à opérer un changement radical, pour satisfaire les revendications du Hirak.

Un changement qui ne pourra se matérialiser qu’en mettant le citoyen au centre de toute l’action gouvernementale, mais aussi et surtout de toute l’action des responsables locaux qu’ils soient walis ou maires, comme l’a signifié le chef de l’Etat en intimant l’ordre aux présents dans cette rencontre de répondre à cette nouvelle direction dans la gestion de la chose publique ; « Nous sommes réunis aujourd’hui, en cette conjoncture particulière où vous êtes tenus en tant que responsables locaux à opérer un changement au niveau local, à rompre

définitivement avec les anciennes pratiques en vous rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement créé par le passé entre le citoyen et l’Etat pour rétablir la confiance perdue ».

Par Abdelmadjid Blidi