Retards et manque de maturation

Un confrère de la presse locale rappelait judicieusement mardi dernier dans un article, combien «certains clichés et vrais-faux repères, restent collés à la peau d’Oran». Il s’agit, on le devine, des inepties «remarquables» et des retards cumulés parfois depuis des décennies dans la réalisation de certains grands projets. Pulvérisant le record national dans ce triste classement des retards, des échecs consommés et de l’argent public gaspillé, la vielle carcasse de béton de l’ex hôtel Château neuf est aujourd’hui suivie de prés, par la bâtisse du projet de «Palais des congrès», plus tard revu et corrigé en « centre d’activités culturelles et de loisirs» ne voulant pas dire grand chose. Il est vrai, comme l’affirmait un ancien wali, aujourd’hui Ministre de la République, qu’il serait injuste de vouloir caricaturer l’évolution urbaine de la ville d’Oran à travers ces exemples. Mais en même temps personne de doit nier, ignorer ou faire semblant d’oublier « le poids et la monstruosité de ces ratages hérités » ,si l’on exclue d’anciens projets de réhabilitation du patrimoine architectural, de restauration de sites et monuments historiques, de restructuration de la vieille ville de Sidi El Houari, l’ex-hôtel Châteauneuf et l’ex-Palais des congrès, implanté à Haï Es-Sabah et qui sont en tête des plus vieux projets inachevés. Le parcours et les péripéties de ces deux projets pourraient certainement alimenter tout un roman sur l’histoire du désastre urbain, infligé à la ville d’Oran depuis l’indépendance. Mais on pourrait encore ajouter un grand nombre d’autres projets qui ont été carrément annulés et jetés aux oubliettes de l’Histoire. Comme par exemple le fameux parc zoologique et d’attraction, prévu un certain temps sur le mont Murdjajo, l’extension et l’aménagement de la place d’armes P, et d’autres opérations de temps en temps évoquées sans trop de réussite, tel que l’élargissement de certains axes de circulation, l’aménagement de la rue de la bastille, les parkings à étages. Le fort de Santa Cruz devait, disait-on servir de Musée et l’ancien Hôpital Baudens de Sidi El Houari converti en siège pour on ne sait quel genre «d’observatoire régional de l’environnement». Pour les anciens oranais ayant connu, durant la période coloniale, la configuration et le fonctionnement de la ville et de ses principaux quartiers, l’état des lieux actuel ne peut s’expliquer que par un criminel abandon des normes et une inversion des valeurs indispensables au progrès et à la modernité. Aujourd’hui encore, observateurs avertis et experts de renom s’interrogent sur l’avenir de certains grands projets en cours ou annoncés, qui risquent fort de s’éterniser ou de rejoindre la longue liste peu glorieuse des actions avortées. Aussi, on peut comprendre l’inquiétude et la colère affichées par le Wali en poste et le Ministre en charge du secteur, face aux retards enregistrés par les projets d’extension de l’aéroport, de la pénétrante autoroutière devant traverser le port pour rejoindre la pêcherie, et d’autres infrastructures de l’enseignement supérieur et de la santé. Bon nombre d’exemples de projets, grands ou petits, connus ou moins connus, demeurent édifiants pour leurs retards, leur manque de maturation, leur changement de vocation, leurs erreurs d’implantation et bien d’autres aspects, moins visibles à l’œil nu du citoyen oranais.

Par S.Benali