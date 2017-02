Retards lenteurs et arrières pensées…

La visite de travail, effectuée à Oran mardi dernier par le ministre des Travaux publics et des transports, Boudjemaa Telaï, a été une bonne occasion d’apprécier l’état d’avancement des projets en cours dans ces deux secteurs stratégiques du développement local. Et selon la majorité des écrits de la presse sur cette visite de travail, le Ministre et le Wali d’Oran étaient loin d’être satisfaits de l’état des lieux constaté, notamment sur le chantier de la nouvelle aérogare et celui du 5ème périphérique. Samedi dernier, lors de son intervention au forum du groupe Ouest Tribune, le chef de l’exécutif avait déjà fait allusion aux retards et au laxisme affiché par la fameuse Entreprise algérienne de réalisation, «COSIDER», chargée du projet de la nouvelle aérogare internationale. Un projet rappelle-t-on qui a démarré en 2013, pour une durée contractuelle de 36 mois, mais qui ne sera pas livré dans les délais. Et compte tenu de l’état d’avancement des travaux constaté actuellement, la future aérogare ne sera pas livrée avant la fin de 2017, comme le demandaient avec insistance les pouvoirs publics. Sur le chantier de la 2ème rocade, le ministre a également montré son agacement face aux mêmes situations de retards et de lenteur dans l’avancement du chantier. Mais c’est surtout le projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international qui a marqué l’ambiance lourde tout au long de la tournée. Le wali d’Oran a été même contraint d’affirmer qu’à chacune de ses visites, à l’aéroport, ne serait-ce que pour l’accueil d’un des nombreux ministres qui se déplacent à Oran, il constate à chaque fois un relâchement voire une démobilisation dans le travail sur ce chantier. De son côté, le ministre a sommé les responsables de l’Entreprise de livrer l’ouvrage tout entier avant fin 2017, sous peine de lourdes sanctions. Au délai des arguments techniques avancés pour tenter de justifier ces retards, on sent bien que les entraves et les contraintes relèvent bien plus d’un déficit de rigueur et de professionnalisme dans l’encadrement et la gestion d’un grand projet. Les Oranais, très habitués à cette fatalité des retards et des lenteurs, ne sont nullement surpris face à ces situations peu glorieuses pénalisant le développement local et le progrès de la Cité. Ils ont connu les longues péripéties du train Oran-Arzew, initié il y a plus de trente ans et qui vient enfin d’être achevé. Ils ont connu l’hallucinant parcours de la grande mosquée d’Oran, achevée elle aussi après trente années d’attente et d’élucubrations. Ou encore plus risible et plus choquant, cette carcasse de béton de l’ex-hôtel Château Neuf qui nargue le regard des habitants depuis bientôt quarante ans… Sans parler de bien d’autres projets, actions et autres réalisations de structures administratives, sociales, culturelles qui traînent en longueur ou sont même parfois rangées aux oubliettes communales déjà bien engorgées. A l’image de ce futur siège de l’Etat civil, qui depuis quinze ans devait être implanté sur l’ancien site de la division de l’hygiène situé à M’Dina Jdida. Un terrain, comme tant d’autres, tellement convoité que certains espèrent bien un jour le récupérer à d’autres fins que ceux de l’intérêt public…

Par S.Benali