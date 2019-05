<span style='text-decoration: underline;'>MCO et USMBA </span>:<br><span style='color:red;'>Retiendront-ils la leçon ?</span>

Miracle ou concours de circonstances ? Les deux seules écuries footballistiques de l’ouest algérien, ont finalement été sauvées du purgatoire. La baraka de Sidi El-Houari et de Sidi Bel-Abbès, a soufflé. La bénédiction des deux Saints, a donc pesé sur la décision finale, celle de tirer du fond, les deux clubs du MCO et de l’USMBA.

Jusqu’à l’avant-dernier round de ce championnat complètement fou et dénué de tout repère, statistiques, projections, règles à calculer et experts, prévoyaient le retour en enfer du détenteur actuel de la coupe d’Algérie et du quadruple champion d’Algérie, également lauréat de quatre trophées de l’épreuve la plus populaire de la balle ronde. Sur les bords de la Mekerra, toute la population s’était préparée à la sentence. A l’ombre du Murdjadjo, supporters, dirigeants et sympathisants se mordaient les doigts pour les 20 points perdus dans l’antre de Zabana. Et tout ce que l’ouest de l’Algérie compte de sportifs, de passionnés de football, de techniciens, de jeunes comme de grands et même de femmes se préparaient à évacuer de leurs esprits un championnat national professionnel sans une seule enseigne représentative de la région. Déjà que le WA Tlemcen et Relizane venaient piteusement de rater leur retour au sein de la super élite footballistique, les ambiances viraient au découragement et à la critique acerbe envers les présidents de clubs et leurs entraîneurs, tous traités de tous les noms pour leur incapacité de s’aligner sur leurs pairs et homologues de centre et de l’est du pays. Si personne dans l’ensemble des acteurs footballistiques du territoire national n’imaginait une compétition phare sans aucune équipe de la frange ouest, tous percevaient par contre le déclin du sport roi à l’ouest, et de sa gestion. Cette saison, le MC Oran s’est fait lui même hara-kiri par un rapport de résultats catastrophiques, conséquences de chambardements continus des effectifs et de coachs, lorsque son administration se limite à deux personnes, en tout et pour tout. On peut aujourd’hui conclure que, vu les conditions dans lesquelles activait le Mouloudia, 5 entraîneurs en enchainements forcés dont un Michel Cavani en décomposition, aucun bilan financier ni fiscal depuis 2013, c’est bien la bénédiction qui a sauvé le Mouloudia d’Oran de la chute vers l’inconnue. Une expérience déjà vécue en 2008. Quant à l’USMBA, c’est bien un miracle qui l’a tiré vers le haut. Un miracle nommé Ahmed Slimani exceptionnellement chanceux d’avoir réussi l’incroyable. Celui de réanimer un mort, un superbe produit qui avait damné les cylindrées ronflantes et rutilantes qui ont perpétuellement animé l’histoire du football algérien durant tout l’exercice 2018-2019. Une USMBA abandonnée durant les six derniers mois par des dirigeants sans profils adaptés, et plusieurs entraîneurs troubles. Heureusement, les enfants de la ville ont signé un prodigieux bond décisif.

Là aussi, avec dame chance. Une histoire qui rappelle bien aux «Révoltés du Bounty». Ces rescapés retiendront-ils la leçon ?

Fayçal.H