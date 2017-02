<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux, 21e journée | JSMS 3 - ASMO 1</span>:<br><span style='color:red;'>Retour à la case départ pour El Djemia</span>

La formation de l’ASMO, malgré la venue de Benchadli, qui tente par tous les moyens de remettre l’équipe sur rails, continue à se louper, au grand désarroi des supporters.

En effet, après avoir été tenus en échec, par Bejaia à domicile, lors de la précédente journée, les verts et blanc d’El Djemia, devaient se racheter en déplacement face à Skikda, vendredi passé. Mais au final, ils ont chuté lourdement. Les camarades du gardien Dahmane, se sont heurtés à une bonne équipe de Skikda, déterminée à ne rien lâcher sur son terrain. Et du coup, pour espérer se rapprocher du podium, les deux équipes se sont présentées sur le terrain, avec comme objectif, remporter le gain du match, notamment la formation de l’ASMO. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu pour les asémistes, qui ont été surpris par la fougue de l’équipe de Skikda, bien en jambes, contrairement aux oranais, qui ont cafouillé durant toute la partie. Pourtant, les hommes de Benchadli ont bien entamé la partie, mais sont vite surpris par des locaux plus volontaires, qui ont trouvé le chemin de filets, par l’attaquant Cheniguer, en tout début de match. Malgré qu’ils aient tenté de se reprendre, les oranais, sont encore une fois pris de court, et concèdent un second but, en moins d’une demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, les asémistes parviennent, suite à un sursaut d’orgueil, à réduire la marque par l’intermédiaire de Belarbi, mais sans arriver à imposer leur jeu, malgré quelques tentatives pour rétablir l’équilibre. les Oranais ont tout fait pour se reprendre, mais en vain et contre toute attente, Skikda arrive à corser l’addition, (76’), par l’entremise de l’homme du match, Cheniguer, qui signa son doublé sur penalty. A trois à un, les asémistes baisseront les bras et le score en testera là, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. La déception était totale au sein de la vingtaine de supporters, qui ont effectué le déplacement avec leur équipe. Par ailleurs, les espoirs asémistes ont arraché le point du nul, par un score vierge entre les deux équipes de Skikda et de l’ASMO.

B.Sadek