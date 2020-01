<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une 13ème journée (mise à jour) | JSK 1-MCO 0</span>:<br><span style='color:red;'>Retour à la case départ pour El Hamri  </span>

Le Mouloudia d’Oran, en déplacement à Tizi Ouzou pour disputer son match retard de la 13ème journée de la phase aller face à la JSK, n’a pu faire mieux que de concéder une défaite sur un score de 1 à 0. Un succès de la JSK qui arri ve après un passage à vide qui a coûté la tête de l’entraîneur Velud. Appelés à réaliser un bon résultat, les Hamraoua ont bien entamé la partie et prennent les choses en mains dès le départ. Les hommes de Mecheri Bachir retrouvent même le chemin des filets adverses par l’intermédiaire de Motrani en début de match, mais l’arbitre ne valide pas le but pour position de hors jeu, ce qui n’a pas été du goût des joueurs d’El Hamri, qui ont fortement contesté cette décision. Le jeu reprend et des occasions sont enregistrées de part et d’autre. Les Kabyles, plus efficaces, arrivent à ouvrir la marque au terme de la demi-heure de jeu sur un bon tir de Saâdou dont le ballon a été détourné par le défenseur Mesmoudi dans les filets des bois gardés par Litim. Les Locaux pouvaient même corser l’addition avant la pause, mais la défense veillait au grain. Au retour des vestiaires, les hommes de Karouf ont bien su gérer leur acquis, sans trop forcer la cadence. Les oranais, quant à eux, jetteront toutes leurs forces en attaque pour tenter de remettre les pendules à l’heure, mais, c’était sans compter sur la détermination de l’équipe kabyle bien organisée et mise en confiance, ce qui a précipité les Sebbah et consorts à manquer d’efficacité et à monter des signes d’énervements.

Benamara, écopant de son deuxième carton, est par conséquent expulsé, ce qui a compliqué la tâche des Hamraoua. Mecheri Bachir est alors contraint d’effectuer deux changements en incorporant Nadji et Mellal à la place de Motrani et Chaouti et ce, pour que l’équipe joue son va tout. Le MCO, malgré son infériorité numérique, a failli mettre en danger l’adversaire, mais en vain. Le score de 1 à 0, en faveur de l’équipe kabyle en restera là jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. En fin de match, Cherif El Ouazzani qui a suivi la partie à partir des tribunes, n’a pas manqué de fustiger l’arbitre : « L’arbitre nous a refusé un but valable en début de match. Même frustré, on a effectué une bonne prestation .

On a encaissé par la suite un but bêtement et malgré notre infériorité en nombre, on a tenu tête à notre adversaire du jour ». Par ailleurs, le Mouloudia a recruté pour ce mercato d’hiver, deux éléments .Il s’agit de l’attaquant Abdalilah Barkat (IS Tighenif), sous réserve d’un règlement de la FAF et du milieu de terrain, Nazim Itim, (OM Arzew). Pour consommer la troisième licence, les responsables du club ont effectué hier, une course contre la montre avant la clôture du mercato d’hiver pour tenter d’engager une troisième recrue.

B.Sadek