<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport international Ahmed Benbella d’Oran</span> :<br><span style='color:red;'>Retour du premier groupe de hadjis des Lieux Saints de l’Islam</span>

Un premier groupe de 374 hadjis est arrivé dans la nuit du samedi à dimanche à l’aéroport international Ahmed Benbella d’Oran, venant des lieux Saints après avoir accompli le 5ème pilier de l’Islam.

A leur arrivée dans l’enceinte aéroportuaire, un accueil des plus chaleureux a été réservé aux pèlerins par les services de la Police aux frontières qui leur ont facilité les démarches et procédures de passage d’usage. Les hadjis ont eu droit, comme le veut la coutume en de pareilles circonstances, à des dattes et à du lait en guise de bienvenue. Des dispositions particulières ont été prises par la PAF pour faciliter l’accueil des hadjis et leur assurer les meilleures conditions de repos et de récupération après un long voyage.

«Des couloirs ont été ouverts pour le passage des personnes âgées, aux malades et à toutes les personnes nécessitant une aide», a déclaré à l’APS le chef de la brigade de l’air de la PAF, le commissaire Ali Berraïka. De leur côté, les responsables de l’Entreprise de gestion des aéroports de l’Ouest ont souligné qu’un espace plus vaste, en dehors de l’enceinte réservée aux vols spéciaux Hadj et Omra, a été aménagé pour accueillir un plus grand nombre de véhicules des familles venues accueillir leurs hadjis de retour des Lieux Saints de l’Islam.

Des bénévoles du Croissant rouge algérien étaient nombreux pour porter aide et assistance aux hadjis et faciliter la récupération des bagages de ces derniers. Vingt cinq vols retour sont programmés à l’aéroport d’Oran. Ils seront assurés par Air Algérie et d’autres compa