<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Retour express du MOB en Ligue 1, l’ASAM 16 ans plus tard</span>

Le championnat de Ligue 2 Mobilis de football 2017-2018, clôturé mardi avec le déroulement de la 30e et dernière journée, a été marqué par le retour de l’AS Aïn M’lila parmi l’élite 16 ans plus tard, alors que le MO Béjaïa réalise une accession express, une année après sa relégation.

Zoom sur une saison pleine de suspense. Le MOB, sous la conduite de l’entraîneur Azeddine Aït Djoudi, n’a pas fait dans la dentelle en dominant la compétition avec 60 points au compteur, effectuant une phase retour exemplaire (31 pts) pour surpasser l’ASAM (2e, 54 pts) et le CA Bordj Bou Arréridj (3e, 53 pts), les deux autres promus. La solidité défensive des «Crabes» y était pour beaucoup dans le retour du club parmi l’élite, puisque la formation de «Yemma Gouraya» a terminé en tête du classement des meilleures défenses avec 17 buts encaissés seulement, alors que l’attaque a fait parler la poudre à 39 reprises. L’ASAM, qui avait pendant plusieurs journées occupé le fauteuil de leader, notamment lors de la première partie de saison, a trébuché lors de la phase retour en engrangeant 23 points sur 45 possibles avec notamment une défaite à domicile face au MC El-Eulma (1-0), avant de se relever pour s’imposer dans «le match de la saison» face au CABBA (2-0).

Les joueurs de Chérif Hadjar signent ainsi leur deuxième accession de rang, eux qui étaient en division amateur en 2016-2017. Le club de l’ancien entraîneur emblématique Abdelhamid Azeroual ont attendu 16 longues années pour retrouver le premier palier du football national qu’il avait quitté en 2002, pour ensuite végéter dans les différentes divisions inférieures. L’ASAM possède la meilleure attaque du championnat avec 44 buts marqués, tandis que sa défense s’est fait surprendre à 34 reprises.

—Le CABBA sur le fil, grosse désillusion à Béjaïa—

Il a fallu attendre l’ultime journée pour connaître l’identité du troisième et dernier promu ainsi que les deux autres équipes reléguées en Division nationale amateur. Le CABBA, grâce à sa victoire à domicile face à l’ASO Chlef (1-0), cumulée au match nul, au goût d’une défaite, concédée par la JSM Béjaïa en déplacement face au WA Tlemcen (0-0), jubile. La JSMB, qui était en lutte avec le CABBA, peut se mordre les doigts d’avoir laissé une occasion en or filer, puisqu’elle avait juste besoin d’une victoire face à un adversaire qui n’avait plus rien à espérer. Le CABBA a composté son billet pour la Ligue 1, quatre ans après sa rétrogradation, grâce à une différence de buts particulière favorable aux dépens de la JSMB avec une double victoire (2-1 à Béjaïa et 2-0 à Bordj). L’équipe des Bibans, qui a enregistré la démission de son entraîneur Lyamine Bougherara juste avant le fameux match face à l’équipe de sa ville natale Aïn M’lila (29e journée), a réussi sa dernière ligne droite dans la course pour l’accession, grâce à son parcours presque sans-faute à domicile avec 13 victoires, un nul et une défaite, soit 40 points sur les 53 engrangés. Outre la JSMB, l’ASO Chlef (5e, 46 pts) et la JSM Skikda (6e, 41 pts) constituent les autres déceptions de la saison, elles qui pouvaient prétendre à l’accession eu égard notamment à leur parcours lors de la phase aller, avant de marquer le pas à un moment crucial.

—Le GCM en mode ascenseur, le CAB retourne en D3 29 ans après—

Le GC Mascara, l’ancien club de Lakhdar Belloumi, n’est resté que l’espace d’une saison en Ligue 2, rétrogradant en division amateur en compagnie du CA Batna et du CRB Aïn Fekroune. La formation de l’Ouest et le CAB ont scellé leur sort lors de l’ultime journée, d’autant qu’ils n’avaient plus leur destin entre les mains. Pour le Ghali (14e, 34 pts), le parcours a été catastrophique notamment sur ses bases (6 victoires, 5 nuls, 4 défaites). La défense a constitué le maillon faible avec 37 buts encaissés, soit la quatrième plus mauvaise arrière-garde derrière celle du CRBAF (44 buts), du MCEE et du RC Kouba avec 38 buts chacun. Le CAB, qui a habitué ses amoureux au va-et-vient entre les deux Ligues professionnelles, retourne en division amateur 29 ans après l’avoir quittée au terme de la saison 1988-1989 et confirme le malaise du ballon rond dans les Aurès, puisque l’autre club et ex-pensionnaire de l’élite, le MSPB, se trouve en Inter-régions.