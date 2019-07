<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2019</span>:<br><span style='color:red;'>Retour sur le parcours singulier des Verts</span>

«Nous rentrons en Algérie avec la coupe d’Afrique». Telle a été la dernière déclaration faite sur le sol égyptien, par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, à l’issue de la rencontre finale ayant opposé face à son voisin et ami d’enfance du quartier de Champigny sur Marne (France) Aliou Cissé.

Ils se sont effectivement rencontrés dignement, caressant leur dulcinée qu’ils sont allés chercher à partir de la terre de Cléopâtre, la Dame d’Afrique pour la remettre ensuite au peuple algériens avide de tels exploits, l’attendant depuis prés de 30 longues années. Située sur la pointe d’un grand continent, la terre des hommes libres a, depuis la nuit des temps, fait l’objet des jalousies ombrageuses. Tout comme l’ont été leurs ancêtres, les verts ne savent rien faire hormis défendre en beauté leur histoire ancestrale et une civilisation forte de plus de 5 000 années. Jeunes, beaux, combatifs, ambitieux, pas du tout prétentieux, ils ont défendu les couleurs nationales et hissé haut le drapeau vert sur le sol des Pharaons. Il n’est toutefois pas facile d’arracher une telle victoire égyptienne. Les guerriers du Sahara, eux, ont forcé le destin en froissant les éléphants de la côte d’ivoire et les super eagles du Nigeria avant de dénouer les incantations des gré-gré» dans un match final suivi par des millions d’hommes, femmes, vieux et vieilles, jeunes et moins jeunes hissant, eux aussi, haut les couleurs nationales tant chatoyantes un peu partout dans les grandes capitales du monde comme Paris, new York, Montréal, Moscou, faisant également des jaloux comme la droite des Le Pen qui ne cesse d’afficher leur animosité pour tout ce qui est Maghrébin.

Vouloir c’est pouvoir

En 10 mois de travail acharné, Djamel Belmadi a réussi à mettre en place une équipe homogène et combative, prête à aller de l’avant. D’aucun n’a prédit une telle prophétie. Des spécialistes-charlatans, ne quittant pas les plateaux Tv, n’y croyaient pas. Bien pire, ils prédisaient le mauvais sort pour cette équipe, disloquée avant l’arrivée de Belmadi, frappée par l’esprit clanique sévissant dans les rangs de ses éléments. Le public algérien a terriblement souffert de la valse des entraîneurs opérée depuis le départ de Christian Gourcuff. De Rajevac à Madjer, en passant par Leekens ou Alcaraz, la sélection algérienne a mangé son pain noir. Avec Belmadi, enfin, c’est la lumière au bout du tunnel qui a fini par jaillir. L’ancien international est en place depuis désormais près d’un an. Son bilan est plus qu’intéressant lorsqu’il s’agit de prendre du recul. Car les Verts se trouvaient dans une très mauvaise posture à son arrivée. Désunis, non qualifiés en Coupe du Monde, rongés par l’orgueil de Rabah Madjer et ses affrontements avec la presse, la sélection a reculé jusqu’à la 68ème place du classement FIFA en dépit d’un effectif qui demeurait très intéressant. Le jeu, évidemment, était lui aussi devenu inexistant. Sitôt intronisé sélectionneur, celui que beaucoup surnomment affectivement «le Pep de Champigny » a imposé sa patte. Relation franche et directe avec une presse intrusive, choix forts et autorité restaurée, la touche Belmadi s’est ainsi faite immédiatement ressentir. Autre point très intéressant chez le sélectionneur : sa capacité à faire machine arrière lorsqu’il fait erreur. Il avait été très critique. Mais il a mis en place une grande équipe composée des Hommes combatifs comme Belaili, Bounedjah, Bensebaini et Belamri. Lors de la finale, le sang de celui-ci a coulé sur la pelouse du Cairo-stadium, la victoire s’est alors profilée. Le sang algérien ne coule pas gratuitement. Belamri a été traité de tous les noms, celui-ci a démontré tout le contraire en démontant pièce par pièce tous les péjoratifs qui lui ont été collés au dos. Belamri est tout simple ce joueur algérien aimant le football, qui a la rage de vaincre dans ses veines. Il a vaincu. Le football n’étant pas qu’une affaire de gestion et de rigueur, c’est sur le terrain que Djamel Belmadi et ses hommes étaient attendus. La formation a, tout d’abord, été maintenue. La principale tâche à laquelle s’est consacré le sélectionneur a ainsi été d’assurer une solidité défensive aux Verts. Pour cela, M’Bolhi a récupéré sa place dans les cages. Devant lui, la défense a connu de très nombreux changements, notamment au gré des blessures. Pour cette CAN, le choix de Belmadi est fort en ce qu’il fait cohabiter Belamri et Mandi. Les latéraux, eux, ont avant tout défendu, cela explique le manque de liberté d’un Atal et d’un Bensebaini. Mais les deux sauront très bien s’en accommoder. Cela a permis d’aller jusqu’au bout. Au milieu de terrain, Belmadi, malgré la malchance vu la cascade de blessures au poste de milieu défensif, a su pallier à ces manquements en rapatriant un Guedioura et l’entourant de deux joueurs au profil plus technique, à savoir Feghouli et surtout un Bennacer absolument éblouissant durant toute la compétition. Sur les ailes, Belmadi a finalement préféré la première option, parce que Riyad Mahrez qui brille avant tout à droite et parce que Baghdâd Bounedjah, devenu indiscutable, si combattif et complet qu’il pallie à tout problème.

Sur le flanc gauche, le choix a été fort et payant. Le sélectionneur a placé toute sa confiance en la personne de Youcef Belaili qui a offert la victoire et la qualification par son but face au Sénégal avant que Bounedjah ne nous coffre dans la joie totale lors du match final.

Désormais, la jeunesse le sait aussi

Ils sont rentés de plein fouet dans une compétition dans laquelle les premières places sont chères étant donné que celle-ci est, pour la première fois, marquée par la participation de 24 Nations. Les représentants de la pointe de l’Afrique n’en pouvaient agir ni réagir autrement que d’aller loin dans ce championnat dont le titre a, à l’avance, été donné au pays organisateur, l’Egypte de Mohamed Salah. Les provocations insidieuses et les intimidations perfides tombaient comme un déluge sur les Verts. Djamel Belmadi se défendait et défendant ses protégés en leur évitant de sombrer dans le piège des coups bas d’une Afrique aux jeux de coulisses. Le sélectionneur national ayant amplement armé ses poulains, faisait intelligemment, parfois de manière humoristique, face à des attaques des journalistes ouvrant gratuitement le feu sur les verts. Il ne rendait compte à personne hormis à ses gars en leur remettant les clefs de la réussite depuis le déclenchement de la bataille du Caire jusqu’à sa fin. Les Camarades de Bounedjah n’abandonnaient pas, tout comme d’ailleurs étaient leurs ancêtres. Ils sont applicables des instructions et se mettent dans leur besogne, cravacher, mouiller le maillot, et tirer ensuite les dividendes d’une compétition tant convoitée. La jeunesse savait. Elle a gagné. Il aura suffi de mettre en valeur ses capacités et ses compétences. L’enfant des Béni Senous, Riad Mahrez, ne l’a pas trop répété en faisant valoir son talent, forgé à partir de Lakhmis dans la commune de Beni Senous. «On verra qui défendra bien son pays», a-t-il dit lors en corrigeant un journaliste qui a osé lui infliger une sentence en le comparant au talentueux joueur égyptien faisant le bonheur du championnat anglais, Mohamed Salah appelé aussi Moh Salah. L’oranais, Youcef Belaili représente cette force tranquille d’une volonté exemplaire d’un joueur qui a tout réussi en revenant de loin après une sentence de 04 longues années qui lui a été infligée suite à une petite erreur de jeunesse qu’il a commise. Youcef Belaili a été étonnant aussi bien dans ses déclarations que dans sa course en domptant cette boule de circonférence de 70 cm pensant 450 grammes, l’emmenant droit dans les buts adverses, tout comme l’a été son compagnon venant de sa ville natale, Bounedjah. Celui-ci ne faisant pas, lui aussi, dans le détail, il marque, il ouvre les couloirs et des espaces à ses camarades pour marquer tout en mettant mal à l’aise les défenses des équipes adverses. Dans le monde footballistique moderne, ce jeu est appelé jouer sans ballon ou encore défoncer la défense adverse en la harcelant, créant des dangers. Il est vrai que Bounedjah a raté pas mal d’occasion, notamment lors des deux matches précédant la rencontre finale. Mais il a délivré ses co-équipiers en leur libérant des espaces entiers pour ses camarades menant des attaques furtives. L’enfant terrible de Mdina Djedida Bounedjah est victorieux, tout comme son nom l’indique. D’ailleurs, il a signé le seul but ayant donné accès à l’Algérie au titre du champion Afrique en signant, dés le premières minutes, l’unique but.

La perfidie arabe

«J’irai consulter l’opticien. Je n’ai rien vu de cela». Cette réponse, sincère, est intransigeante. Elle a émané du sectionneur national en réplique à une question lui ayant été posée par un journaliste égyptien lui demandant son avis sur les «supporters égyptiens ayant soutenu les verts. Les algériens, ayant enterré définitivement la hache de guerre depuis leur victoire face à l’équipe égyptienne en 2009 à Khartoum, ont toutefois été stupéfaits de voir que leurs homologues ne sont pas prêts d’oublier de sitôt cette débâcle leur ayant été infligée par les verts les privant du mondial 2010. Ils attendaient les Fennecs au virage pour les pestiférer et les sanctionner en les privant du soutien moral tant souhaité, venant d’autant plus d’un peuple dont les relations historiques remontent au mariage du Roi Juba avec la princesse Selini, fille de la Reine Cléopâtre.

Cette relation n’a malheureusement pas été prise en compte par les pharaons en ayant opté pour les équipes adverses notamment en finale si ce ne sont les algériens, eux même, qui ont crée la différence en se rendant en masse vers l’Egypte à bord de 28 vols programmés par l’Etat. Et à Djamel Belmadi de rendre la monnaie de la pièce de ce journaliste qui aurait sûrement tenté de redorer le blason d’un pays hostile à la victoire méritée de l’Algérie africaine, maghrébine, nord africaine et méditerranéenne. «Belmadi ira-t-il réellement consulter son opticien ? Belmadi est attendu à apporter une réponse à une telle question qu’il a lui-même posé en raflant la Dame d’Afrique faisant le bonheur des algériens de Tébessa à Bab El Assa d’Alger à Tine Zaoutine en passant par la Kabylie, l’Algérois, l’Oranie, les Hauts plateaux, etc.

Mohamed Aissaoui