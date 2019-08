<span style='text-decoration: underline;'>La famille de l’ancien joueur de l’ASMO Mohamed Smahi honorée</span>:<br><span style='color:red;'>Retrouvailles et émotions pour évoquer le footballeur disparu</span>

Le groupe de supporters de l’ASMO, à leur tête, Houari Blaha et certains anciens joueurs qui activent pour faire sortir de l’oubli d’anciens joueurs et même ceux qui nous ont quittés , ont eu cette fois la louable initiative d’aller rendre visite pour honorer la famille du regretté Mohamed Smahi, le latéral droit de charme de l’ASMO durant les années 70 disparu à l’âge de 62 ans le mois de mars 2014.

En effet, ce dimanche, Houari Blaha et quelques supporters dont Bouanini, Chouat, Benabdallah, Hamza, Soudani, des anciens joueurs qui avaient côtoyé le regretté Smahi, à savoir, Guemri Redouane, Rais Ali Omar et Zine Kheloufi, de même que d’anciens amis de l’ancien joueurs disparu, se sont présentés au domicile de la famille de Smahi aux amandiers. Les hôtes de la famille du défunt, ont été accueillis par les deux frères du disparu, Cheikh et Allal malades, ainsi que par la mère également malade, âgée de 90 ans et ce dans une atmosphère pleine d’émotions. Les présents ont découvert une famille dans une situation précaire, accueillante et au bord des larmes. On notera aussi, la présence de sympathisants de voisins qui vouaient un grand respect au footballeur disparu et celle de nombreux journalistes. La mère du disparu n’a pas pu retenir ses larmes en évoquant les bonnes qualités de son fils footballeur, tout en remerciant tous les présents, anciens footballeurs, supporters et amis de son fils, qui ont tenu à honorer sa mémoire.

Dans son allocution, l’organisateur de l’initiative n’a pas manqué de tracer le parcours sportif et les bonnes qualités du défunt : «On se devait d’évoquer et surtout pour faire connaitre à la jeune génération, cet être très cher qui reste un exemple aujourd’hui pour les jeunes. On a pensé à honorer sa famille aujourd’hui dans une situation conjecturale. Tour à tour, ses anciens coéquipiers Zine Kheloufi, Guemri Redouane et Rais Ali Omar, ont tous pris la parole pour évoquer les qualités de l’homme et les bons moments passés ensemble. On a remis des cadeaux à la mère du disparu dans une bonne ambiance trempée d’amertume. Une tarte a été partagée entre les présents. L’événement a été immortalisé par une photo de famille pour que nul n’oublie le regretté footballeur de charme disparu. Pour son parcours, Mohamed Smahi a fait ses débuts footballistiques à l’âge de 13 ans, comme tous les anciens de sa génération dans les terrains vagues à Oran. A l’époque, on organisait des tournois inters quartiers. Repéré pour ses bonnes dispositions techniques, il intègre très vite l’effectif de la formation de l’EMO où il a été formé par Souilem Gnaoui. En 1970, il rejoint les rangs de l’ASMO pour devenir un titulaire incontestable au poste de latéral droit. Il s’est frayé un bon chemin et avait comme coéquipiers Guemri Redouane, Belahouel, Tasfaout H’Mida, Zine Kheloufi, Bouhizeb, Boutareg, Belmokhtar, Bendida, Hanache, Rais Ali Omar, Gasmi et avait même côtoyé Abdelkader Reguieg dit ‘’Pons’’. En pleine lancée, il décide alors de mettre fin à sa carrière pour aller s’installer en France. Il retournera fréquemment chez lui pour voir sa mère avant de tomber malade. Il quittera ce monde à l’âge de 62 ans. Cet athlète racé et plein de qualités, n’aura laissé derrière lui que de bons souvenirs là où il est passé.

B.Sadek