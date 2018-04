<span style='text-decoration: underline;'>Handball / Tournoi vétérans de la clémentine - Misserghine </span>:<br><span style='color:red;'>Retrouvailles et émotions</span>

Le club des vétérans de Misserghine, présidé par Zenagui Belabbes, a organisé durant deux journées, le weekend passé, en collaboration avec l’APC de Misserghine, un tournoi vétérans. Cette manifestation de la petite balle au filet, qui s’est déroulée à la salle OMS de Misserghine, a regroupé quatre équipes, à savoir : le club vétérans de Misserghine, (organisateur), l’amicale des handballeurs d’Alger, l’amicale d’Oran et le club MSO Millenium.

Les organisateurs ont réussi à regrouper, un bon nombre d’anciens handballeurs de toutes générations, qui ont répondu à l’invitation, dont ceux des années 60/70. On citera, Boukhobza, Bensahnoun, Sahouli, Dani, Kessairi et bien d’autres, sans omettre de citer ceux de la génération 80/90, à l’image de Bendjemil, Henni, dont certains sont toujours actifs et conservent de beaux restes, au regard de leur participation à ce tournoi.

L’événement a été rehaussé aussi, par la présence d’anciens entraineurs nationaux, dont Aziz Derouaz, également ancien MJS, et l’actuel président de l’amicale d’Alger, ainsi que Mekki Djillali, ancien coach du MCO et de l’équipe nationale, sans oublier l’ancienne internationale de handball, Kerdache Habiba.

Le coup d’envoi de l’événement a été donné, par le président de l’APC Safa Ahmed, un des organisateurs importants, qui contribue pleinement au développement, de la ville de la clémentine et du sport. La première journée a vu le déroulement de deux rencontres. La première, a mis aux prises, l’amicale d’Oran avec celle des vétérans de Misserghine.

Avec du coté des oranais, Hellal, Berouyel, Bensenouci, Tab, Mellouk, Bouabdallah et autres, et du côté de Misserghine les Touil, Mebarki, Doghmani, Fekraoui Zaiter, Benyamina et autres. Ce match a connu quelques frictions entre joueurs, en raison du jeu dur, de la part notamment du capitaine oranais. La deuxième rencontre a été disputée, entre l’Amicale d’Alger, composée d’anciens internationaux, dont Ouchia, Berhouni, Mokrani, Draouci, Oulebcir, Amalou Saichi et l’équipe du MSO Millenium, présidée par Gaouar, avec les Azaz, Sebaa, Tazi et Rafik entre autres.

Pour la deuxième journée, les organisateurs ont opté pour un match gala, entre l’équipe hôte d’Alger et l’équipe organisatrice, à savoir, celle de Misserghine. Au final, toutes les équipes participantes ont été honorées, lors d’une réception de remise de trophées, qui a clôturé ce rendez-vous handbalistique, dans une bonne ambiance.

B. Sadek