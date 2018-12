<span style='text-decoration: underline;'>Hommage à Benaboura Hadj Mohamed </span>:<br><span style='color:red;'>Retrouvailles et Souvenirs</span>

L’hommage rendu à Hadj Mohamed Benaboura, une icône d’Oran dans la mesure où Benaboura très connu a Oran a participé presque à toutes les activités de la ville d’Oran en tant que révolutionnaire, ancien détenu, puis champion de natation, le père de la natation à Oran où il a formé beaucoup de champions de natation à Oran,une discipline qui a dominé pendant la décennie 60/70 et cela bien qu’il n’existait qu’une seule piscine couverte de Bastrana de 25 m de long.



© OT / Adda





C’est grâce à ce monsieur Benaboura qu’Oran dominait cette discipline à l’échelle nationale. Avant-hier, à l’hôtel liberté, tous les anciens champions et championnes de natation et d’athlétisme se sont donné rendez-vous pour rendre hommage à ce personnage qui malgré son âge était encore vivace et connaissait tous les anciens champions ; cette cérémonie fut l’initiative d’un Affane Mohamed, ancien champion de natation que monsieur Benaboura l’avait prit en charge à l’âge de ses neufs ans pour en faire le meilleur champion d’Algérie et la liste est longue. La famille Affane de Sidi Lahouari est devenue le symbole de natation recelant plusieurs champions d’Algérie dont Affane Zaza qui est devenu plus tard la seule femme à être présidente de la fédération.

© OT / Adda





Ainsi, alliant sa grande modestie à sa générosité, monsieur Affane Mohamed, propriétaire du liberté hôtel, a invité tous les anciens sportifs d’Oran dont la natation, l’athlétisme, l’haltérophilie. Lors de cette cérémonie bien animée par le conférencier et écrivain Tchiko Bouhassoun qui a énuméré une longue liste des noms qui ont fait l’histoire d’Oran et parmi eux, monsieur Benaboura. Puis ce fut le tour du président de l’APC, monsieur Boukhatem Noureddine à prendre la parole pour parler de M.Benaboura et de la ville nouvelle dont il est natif. Parmi les présents, il y avait Rahoui Boualem, première médaille d’or algérienne des JM de 1975, l’écrivain Yasmina Khadra qui est le beau fils de M.Benaboura à qui a été demandé d’écrire les mémoires sur ce grand homme. A rappeler que cet auteur a écrit plusieurs livres sur Oran et sur la révolution.Les anciens champions de natation Ilies –Affane Zara (des athlètes du 400m) et l’ancien photographe de presse Mekki Bezzeghoud et beaucoup d’invités étaient présents dans une ambiance familiale faite de retrouvailles, de souvenirs. Lors de son intervention, monsieur Benaboura avait les larmes aux yeux. Monsieur Benaboura Hadj Mohamed méritait bien cet hommage venu d’anciens champions qu’il a lui-même formés , une reconnaissance qui a ému et mit du baume au cœur de tous les présents.