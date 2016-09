<span style='text-decoration: underline;'>L’’école tient la priorité</span> :<br><span style='color:red;'>Réunion de coordination à l’APC d’Oran</span>

Une réunion de coordination s’est déroulée, hier matin, au cabinet du P/APC d’Oran, présidée par le vice-président, Hasni Mebarbeche. Et ce, en présence des élus et des directeurs des divisions et délégations communales. Le débat s’est concentré sur le suivi de cette rentrée sociale, dont l’école tient le gros morceau.

En effet, en cette période, où la rentrée scolaire est le point principal de l’actualité, les délégations communales, à l’image de celle de Sidi Bachir, (ex-Plateau St Michel), sont déjà à pied d’œuvre. Le curage des avaloirs, le chaulage et autres peintures des écoles, ne sont plus des vains mots. Comme tout le monde le sait, en prévision de la rentrée scolaire 2015-2016, l’APC d’Oran avait fait un don de 16.000 trousseaux scolaires, aux enfants des familles nécessiteuses. Ces trousseaux se composent de blouses et de fournitures scolaires, correspondant à chaque palier. Donc 16.000 cartables seront distribués au profit des familles démunies, réparties sur les douze délégations communales de la ville. Des actions de solidarité similaires, seront également organisées dans la wilaya d’Oran, par la direction de l’action sociale, qui s’attelle déjà à mettre en place, les dispositions nécessaires pour réussir une autre action, dite «cartable de solidarité». Les enfants démunis vont aussi bénéficier d’une prime de scolarité de 3.000 DA. Près de 100.000 élèves nécessiteux, inscrits dans les différents établissements scolaires de la wilaya d’Oran, bénéficieront à la prochaine rentrée scolaire, de l’allocation de scolarité, fixée à 3.000 dinars et de la gratuité des manuels scolaires. L’entretien des établissements scolaires, relevant de sa compétence a également débuté. Les opérations prévues dans les écoles, collèges et lycées cibleront l’électricité, la plomberie la menuiserie, pour préparer les bonnes conditions aux élèves, afin qu’ils puissent continuer leur scolarité en toute sérénité. Cependant, il y a actuellement un problème, celui des carcasses de voitures, que l’APC d’Oran veut à tout prix éliminer. Ces carcasses sont abandonnées en plein tissu urbain. En outre, les panneaux publicitaires anarchiques, le défaut d’hygiène dans les commerces et le non respect des conditions de conservation et d’exposition des produits périssables, sans oublier la rentrée scolaire, sont quelques uns des thèmes abordés, hier.

A. Yasmine