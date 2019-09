<span style='text-decoration: underline;'>JSK-CRB </span>:<br><span style='color:red;'>Réunion de la Commission de discipline ce jeudi </span>

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mercredi que sa Commission de discipline (CD) se réunira le jeudi 26 septembre courant, à partir de 11h00, pour traiter les dossiers des rencontres disputées lundi et mardi, dans le cadre de la 5e journée du championnat de Ligue 1.

Parmi les dossiers les plus chauds qui seront mis sur la table, celui du match JS Kabylie – CR Belouizdad, disputé mardi soir au stade du 1er-Novembre (Tizi-Ouzou) et qui a été interrompu à la 81e minute, consécutivement à l’envahissement de terrain ayant suivi le dernier but du Chabab, surprenant vainqueur en déplacement (0-3). Assommés par une ouverture du score précoce, signée Adel Djerrar (10′), les Canaris n’avaient jamais réussi à revenir dans ce match, malgré le soutien indéfectible de leurs supporters. D’où d’ailleurs la frustration des fans de la JSK lorsque l’attaquant Hamza Bellahouel ait ajouté deux autres buts pour le Chabab (74′, 77′), et qui furent pour eux synonymes de coup de grâce. Ainsi, à partir de la 78′, plusieurs supporters en furie ont commencé défoncer les grilles de protection, avant de pénétrer sur la main courante et de contraindre l’arbitre de la rencontre à arrêter le jeu pendant plusieurs minutes.

Réalisant que le calme n’était pas prêt de revenir et considérant que les conditions de sécurité n’étaient plus réunies pour que le jeu puisse se poursuivre, Mr Gamouh avait décidé de mettre fin aux débats. La réunion de la CD de la LFP se tiendra ainsi à la veille des matchs de la 6e journée, dont une partie est programmée ce samedi 28 septembre.