<span style='text-decoration: underline;'>Programme d’appui P3A </span>:<br><span style='color:red;'>Réunion du comité de pilotage au ministère du Commerce</span>

Le Comité de pilotage du programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association P3A et celui du programme d’Appui à la Gouvernance Economique et Politique (Spring) ont tenu hier une réunion au siège du ministère du Commerce.

Le Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A), est un programme financé par l’Union européenne et géré par le ministère du Commerce Algérien. La première phase de ce programme dotée d’un financement de 10 millions d’euros, a été officiellement lancée en mai 2009 et s’est achevée en décembre 2011. Elle a été suivie par deux autres phases (P3A2 et P3A3). La convention de financement d’une quatrième phase (P3A IV) qui s’étalera jusqu’en 2021, a été signée le 13 mars 2017 à Bruxelles. Il visera en effet à accompagner la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne. Le programme d’appui,P3A, a pour but de renforcer le partenariat engagé entre l’Union européenne et l’Algérie. Il s’adresse aux administrations algériennes et toutes les institutions contribuant à la mise en œuvre de l’Accord d’Association en se proposant de leur apporter l’expertise, l’assistance technique et les outils de travail nécessaires à la réalisation des objectifs définis par l’Accord.

La gestion du P3A confiée au ministère du Commerce, est administrée et soutenue par l’Unité de Gestion du programme (UGP). Cette Unité dirigée par le directeur national du programme, désigné par le ministère du Commerce, est composée d’un personnel recruté localement et bénéficie d’une assistance technique d’appui (ATA) fournie par un cabinet d’expertise européen ainsi que d’un budget de fonctionnement. Les autorités de tutelle du programme sont : le ministère du Commerce, la Commission de l’Union européenne représentée par la Délégation de l’UE en Algérie (DUE) et le ministère des Affaires Etrangères en tant que coordonnateur national des programmes financés par l’UE.

À noter que plusieurs personnes ont pris part à cette réunion. Il s’agit, entre autre,du SG du ministère du Commerce, du directeur national du P3A, des représentants des ministères des Affaires Etrangères et du Commerce ainsi que ceux de la délégation de l’Union européenne en Algérie.