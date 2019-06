<span style='text-decoration: underline;'>JM Oran-2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Réunir toutes les conditions pour assurer une bonne organisation</span>

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi, la nécessité de réunir toutes les conditions à même d’assurer une bonne organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue à Oran en 2021, conformément aux standards internationaux en vigueur, à même de permettre à l’Algérie de faire connaitre son legs historique, culturel et civilisationnel, a indiqué un communiqué des services du Premier ministreRéunir toutes les conditions pour assurer une bonne organisation Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a affirmé, mardi, la nécessité de réunir toutes les conditions à même d’assurer une bonne organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue à Oran en 2021, conformément aux standards internationaux en vigueur, à même de permettre à l’Algérie de faire connaitre son legs historique, culturel et civilisationnel, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre

Lors d’un conseil interministériel présidé par Noureddine Bedoui et consacré à l’examen des préparatifs relatifs à l’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranées, avec la participation des ministres des Finances, de la Jeunesse et Sports, du Tourisme, de l’Habitat, de la Communication et des Travaux publics, ainsi qu’un représentant du secteur de la Culture, du wali d’Oran, du président du Comité olympique algérien et du président du Comité d’organisation de ces jeux, le Premier ministre a affirmé que la préparation de cet événement constituait l’une des priorités du Gouvernement, ajoutant que tous les engagements pris par notre pays seraient respectés.

Pour ce faire, le Premier ministre a donné ses instructions à l’effet de la mise en place d’une commission nationale dont il assurera la présidence, laquelle se réunira au moins une fois tous les deux mois et sera scindée en sous-commissions technique, organique, financière, touristique, de communication et sécuritaire, sous la tutelle des secteurs concernés. Les sous-commissions se réuniront deux fois par mois pour le suivi des différents préparatifs, et devront soumettre leurs recommandations et propositions à la Commission nationale.

M. Bedoui a demandé des instructions pour l’installation d’un comité interministériel technique sous la supervision du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, regroupant les secrétaires généraux des ministères concernés, en vue de s’enquérir mensuellement des projets et proposer toutes les solutions propices, techniques, financières ou organisationnelles, afin d’accompagner l’action des autorités locales de la wilaya d’Oran, outre l’ibnstallation d’un comité auprès du Directeur de cabinet du Premier ministre, lequel se réunira deux fois par mois pour évaluer le travail de la commission et des sous-commissions.

Par ailleurs, le ministre des Finances a été chargé d’examiner la mobilisation de toutes les ressources financières afin de parachever la réalisation des infrastructures et des structures devant accueillir la manifestation, selon une approche visant la rationalisation des dépenses publiques et le recours à la restructuration des opérations sectorielles enregistrées, lesquelles n’ont pas été encore lancées.

Le ministre des Finances a été autorisé par le Premier ministre à exonérer le Comité olympique algérien (COA) des taxes douanières sur les dons en nature qui leur seront offerts dans le cadre de l’organisation de cette manifestation.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur veillera à la mobilisation du soutien au Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, au titre des opérations d’aménagement et d’équipement au profit de la wilaya d’Oran, ajoute le communiqué.

De son côté, le ministre des Finances a été chargé de procéder à l’examen des mécanismes et voies de parrainage et de promotion de cette manifestation sportive, à l’instar d’autres manifestations internationales, ainsi que de son exploitation optimale en vue de contribuer à la réduction des dépenses d’organisation. Oran a été désignée pour abriter les jeux méditerranéens 2021, au détriment de la ville tunisienne de Sfax, et ce lors des travaux de l’Assemblée générale tenue le 27 aout 2015 à Pescara (Italie). La capitale de l’ouest algérien a été élue avec 51 voix contre 17 pour la ville tunisienne.