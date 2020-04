<span style='text-decoration: underline;'>Produits alimentaires et agricoles </span>:<br><span style='color:red;'>Rezig affirme que les prix sont raisonnables</span>

Produits alimentaires et agricoles

Produits alimentaires et agricoles : Rezig affirme que les prix sont raisonnables

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a affirmé, hier, que durant les premiers jours du mois sacré du Ramadhan, les prix des produits alimentaires n’ont pas enregistré une augmentation significative.

Intervenant sur la chaîne I de la Radio nationale, le ministre a indiqué que les prix sont « raisonnables » par rapport aux mois sacrés des deux années précédentes. « Si on compare les prix actuels des produits alimentaires à ceux enregistrés durant les mois sacrés des années précédentes, on constate qu’il y’a eu une amélioration cette année», a-t-il indiqué.

Le ministre a reconnu, toutefois, une hausse des prix de quelques produits durant les deux premiers jours du mois sacré en cours, affirmant qu’ensuite les prix ont connu une stabilité.

«La forte demande ayant touché quelques produits durant le premier et le deuxième jour du mois du Ramadhan en cours, due aux comportements de quelques consommateurs, a engendré une hausse des prix qui se sont ensuite stabilisés «, a-t-il détaillé.

Pour ce qui est de la disponibilité des produits alimentaires, il a affirmé que selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’Algérie dispose actuellement de plus de 18 000 tonnes de fruits et légumes.

« D’importantes quantités de fruits et légumes d’une meilleure qualité sont disponibles au niveau des marchés de gros et ce, grâce aux efforts des agriculteurs et les autres partenaires», a-t-il indiqué.

Le ministre a assuré, lors de son intervention, que la pénurie n’a pas touché cette année, des produits alimentaires et agricoles suite « aux efforts consentis et à la mission colossale menée par les services du ministère du Commerce, les services des autres départements ainsi que les associations des commerçants et des consommateurs ».

Le ministre a affirmé que les différents intervenants du secteur ont travaillé durant quatre mois afin d’assurer la disponibilité des produits alimentaires et agricoles.

Revenant au sujet des prix, il a affirmé que de temps à autre, des facteurs viennent impacter la stabilité des prix. « Il faut que nous soyons logiques et le citoyen doit savoir que plusieurs produits sont importés de l’étranger dont les prix sont élevés à cause de la dégringolade de la valeur du dinar », a affirmé le membre du gouvernement, ajoutant que son département a mis en place une cellule de suivi dont la mission est de contrôler chaque semaine les prix des produits alimentaires.

Dans ce cadre, M. Rezig a affirmé que son département avait annoncé dans le passé des mesures et des marchés qui visaient à soutenir le pouvoir d’achat des ménages à travers la stabilisation des prix des produits alimentaires. Il a déploré l’impossibilité de réaliser le programme ministériel comme prévu à cause de la conjecture actuelle due au coronavirus.

« Nous avons promis au peuple algérien de concrétiser un nombre de dispositions mais malheureusement, nous n’avons pas pu à cause de la conjecture actuelle », a-t-il indiqué.

M. Rezig a rappelé que son département avait « annoncé l’organisation de marchés dans chaque wilaya ainsi que des soldes, mais cela, précise-t-il, n’a pas pu être possible à cause du confinement », a-t-il regretté, indiquant enfin que les mesures annoncées seront ajournées pour l’année prochaine.

Samir Hamiche