<span style='text-decoration: underline;'>Pour ses propos insultants</span>:<br><span style='color:red;'>Ribéry sanctionné</span>

Le Bayern Munich a annoncé ce dimanche matin avoir sanctionné Franck Ribéry. Sur son compte Twitter, le Français avait tenu des propos insultants après “l’affaire” de l’entrecôte dorée. Au Bayern Munich, on ne plaisante pas avec les bonnes manières.

Franck Ribéry vient de l’apprendre à ses dépends. Pointé du doigt pour “l’affaire” de l’entrecôte dorée, le Français avait violemment réagi sur son compte Twitter samedi. Le club bavarois n’a visiblement que très peu goûté aux messages publiés par son joueur. Dans un communiqué publié ce dimanche matin, le Bayern a annoncé avoir infligé une lourde amende à son joueur après cela. “Il a usé de mots que le FC Bayern ne peut tolérer, et que Franck ne devrait pas prononcer en tant que modèle, et joueur du Bayern, a précisé Hasan Salihamidizic, directeur sportif. J’ai parlé hier avec Franck pendant un long moment et lui ai expliqué qu’il aurait une lourde amende.